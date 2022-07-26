【書展2022】7日書展錄85萬入場人次　人均消費達879元按年增8%

▲ （陳永康攝）

由香港貿易發展局主辦的第32屆「香港書展」、第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」今日（26日）結束。為期7日的書展錄得85萬人次入場，反應熱烈，人均消費達879元。三個展覽合共超過700家展商。

大會委託研究機構，於書展現場抽樣訪問了逾800位入場人士，以了解他們的消費預算及閱讀習慣。調查顯示受訪者今年在書展的消費金額平均為879 元，較去年有所增加7.56%，金額更佔全年購買印刷書籍平均支出1,238元 的71%，反映書展是書迷網羅好書的重要平台。最多受訪者來書展購買最新出版書籍 (82%)，另有 41%受訪者進場享受購書折扣優惠，17%受訪者參與多元的文化活動，15%受訪者打算在書展購買兒童書籍。

調查亦發現， 95%受訪讀者在過去一個月有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為19小時。最受讀者歡 迎的書籍種類，頭五類分別為小說 (57%)、文學 (25%)、漫畫 (21%)、旅遊 (18%)及兒童讀物 (17%)，其次為語文學習、補充練習、自我增值和歷史及人物傳記等。

另外，有 65%受訪者在過去 一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數與閱讀印刷書籍一樣為19小時。57%受訪者選擇以電子方式付款成主流疫情下， 有57%的受訪者選擇以八達通、信用卡等非現金方式付款，較去年的 49%高。

香港書展場內的措施亦甚獲好評；89%滿意人流管制措施，對於八達通即時付費入場安排，亦有 90%表示滿意。大會為保障參展商及訪客健康而設的措施(如體溫檢測站、消毒洗手設施等) 也獲得 89%受訪者認同有關措施能令入場人士更安心參加書展。

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責任編輯：陳麗娜