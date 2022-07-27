【母乳餵哺】疫下母乳餵哺比率跌　高永文︰公院難提供理想環境

▲ 聯合國兒童基金香港委員會委員高永文認為，鼓勵母乳餵哺，應在更多政府設施內設立育嬰室，同時要給予更多誘因鼓勵發展商建設相關設施。（林宇翔攝）

母乳餵哺給予嬰兒天然優質營養，不過衞生署調查顯示，受疫情影響，前年出生的初生嬰兒接受全母乳餵哺的比率，均較2018年出生的嬰兒下跌約2至4個百分點。聯合國兒童基金香港委員會委員高永文相信，在疫情下，本港公立醫院難以為媽媽提供理想環境及作母乳餵哺支援，冀疫情過後能重回正軌。

為進一步鼓勵母乳餵哺，高永文認為港府應在更多政府設施內設立育嬰室，同時要給予更多誘因鼓勵發展商建設相關設施。

衞生署從本港所有產科醫院蒐集的數據發表2021年母乳餵哺調查報告，結果顯示2020年出生嬰兒在出院至6個月大時，以全母乳餵哺的比率均較2018年出生的嬰兒下跌約2至4個百分點。高永文表示，隨港府於2017年推動《香港配方奶及相關產品和嬰兒食品的銷售及品質守則》，規管配方奶粉廣告，配合聯合國兒童基金香港委員會宣傳教育，本港以母乳餵哺的嬰兒其實一直增多，至於前年出生嬰兒母乳餵哺率不升反跌的原因，相信是受新冠疫情影響。

媽媽能照顧BB 工作都開心些

高永文解釋，母親誕下嬰兒後，需要醫院婦產科及兒科提供理想環境支援餵哺母乳，不過新冠疫情突襲，令公立醫院人手緊張，「哺育環境同支援都會少咗，相信係其中一個顯著的原因」，其次社會上的相關支援亦因社交距離措施而減少。他理解公院是以抗疫為最大優先，整體而言希望本港盡快成功抗疫，令到醫療系統能重回正軌，繼續母嬰醫院工作。

要在香港推動母乳餵哺，高永文認為最大困難在於市民及僱主錯誤觀念：「有人覺得不應該公眾地方餵母乳、有啲係出於好心想保護媽媽，兩種出發點是錯的；另一方面係僱主覺得佔用了工作時間會影響工作。」他希望僱主理解餵哺母乳需時間不長：「媽媽一方面能夠照顧BB，工作都開心啲。」

鼓勵餵母乳 應改變社會文化

為進一步鼓勵母乳餵哺，高永文認為法例應屬最後手段，而是應改變社會文化，如港府應在更多政府設施內設立育嬰及餵哺母乳設施，同時要給予更多誘因鼓勵發展商建設相關設施；聯合國兒童基金香港委員會則會繼續宣傳教育工作，他舉例新渡輪早在2017年在部分渡輪上設立增設哺乳室，效果良好，冀透過相關成功例子鼓勵更多私人企業仿效。

多年來大力推動母乳餵哺，高永文解釋基於醫學角度，母乳餵哺有三大優點，包括母乳含有天然營養及抗體，可透過母乳傳遞予嬰兒，以及能促進媽媽與嬰兒之間的親密關係；他又指，不同研究均證實配方奶粉加入過高營養成分，令嬰兒偏重機會大：「如過分肥胖，每種因代謝引起疾病的機會都大啲。」

打針餵母乳安全 科學證據足

對於不少母親憂慮接種新冠疫苗對懷孕或嬰兒產生負面影響，高永文強調不同權威組織，如婦產科學會、兒科學會等，均表示有非常足夠的科學證據證明打針是安全，即母乳哺育不受疫苗接種所影響，認為港府除大力鼓勵長者打針外，亦應加強有關妊娠期或哺育期媽媽打針的宣傳教育。

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記者：鄧凱文