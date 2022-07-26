【精準扶貧】訪劏房家庭了解需求　陳國基：爭取下月內公布師友計劃細節

▲ 政務司司長陳國基（中）在勞工及福利局局長孫玉菡（左）陪同下，今日（26日）到訪明愛荃灣社區中心。（政府新聞處）

政務司司長陳國基今日（26日）到訪明愛荃灣社區中心，與住在「劏房」的基層家庭家長和學生會面。他表示，其領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」爭取在8月內公布師友配對計劃的細節，隨後啓動友師和學員招募工作。

陳國基今日與來自數個住在「劏房」的基層家庭家長和學生傾談，了解其生活狀況，以及他們對本屆政府如何扶助基層家庭學生發展所長的意見，例如提供更多學習空間、語言學習班和課外活動等。

陳國基表示，針對來自弱勢社群、尤其是居於「劏房」的初中學生，政府正全力制訂師友計劃，涵蓋「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」三大元素，以助學員擴闊視野，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標。第一期將設2,000個名額，為期1年，當局會繼續推進官、商、民合作，與商界、學校和地區團體等不同持份者溝通以集思廣益。

他說，今日的探訪活動讓政府加深了解現時社福界在前線支援基層社群、促進他們身心發展的工作，以及基層家庭的家長和學生對本屆政府如何精準扶貧的想法。政府會繼續因應不同的弱勢社群的情況和需要，制訂並完善扶貧政策及措施，尤其是培育基層家庭的下一代奮發圖強、積極向上和自力更生。

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責任編輯：陳葆琳