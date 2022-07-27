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【第五波疫情】高永文促推紅黃碼　與內地對接或可商免檢通關

社會 00:01 2022/07/27

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高永文認為，當港府推出紅黃碼後，才有條件縮短抵港人士隔離時間。（林宇翔攝）

本港第5波疫情反彈，連日確診逾4,000宗。行政會議成員、前食衞局局長高永文坦言難以在短時間內將個案清零，認同港府提出「精準抗疫」方向，包括提升核酸檢測效率，並促請港府盡快推出紅黃碼，避免確診者及其密切接觸者到食肆等高風險場所，才有條件與內地商討免檢疫通關。

再採強硬社交距離  空間不大

一直支持「動態清零」的高永文，坦言目前本港難以做到，因缺乏足夠檢測能力及人力物力，亦難以實施嚴厲社交距離措施配合全民檢測，「呢刻來說，我相信再採取強硬或極端的社交距離的空間並不大，因為對百姓生活係好大影響，包括上班及上學」。

他解釋：「社交距離措施是要所有無事的人一起去做防疫，『精準防疫』則是圍住真正確診、密切接觸者或剛回港人士來做防疫。」高永文同意現屆政府上場後提出的「精準抗疫」方向，包括鼓勵市民採用較精準的核酸檢測，加快獲得核酸檢測結果時間、提升準確度、降低檢測收費等，因為「內地未必接受快測結果」。

他又促請港府應盡快推出紅黃碼，以科技避免確診者及其密切接觸者到食肆等高風險場所，從而引起群組感染︰「因好多時是確診咗或者密切接觸者，無遵守措施偷走出去，而我哋都唔知。」他相信如相關系統研發成功，並能夠對接內地，才有條件商討免檢疫通關，「俾多啲時間局長同內地溝通，或有啲機會與內地免檢通關。」

4名港大專家早前建議本港逐步放寬社交距離措施，讓社區透過低度傳播產生自然感染，加上疫苗接種，產生「混合免疫」，避免醫療系統在冬季崩潰。高永文表明不同意做法，因與港府提出「精準防疫」方向背道而馳，他引用英國情況指當地疫情嚴峻，國民保健系統正承受大壓力，「唔係部分專家講到個個都輕微病徵」，擔心醫療系統無法承受確診者急升。

高永文形容讓社區透過低度傳播做法與港府提出「精準防疫」方向背道而馳，質疑「係咪真係有科學根據」，他引用英國醫學期刊The BMJ評論英國情況指，當地疫情嚴峻，國民保健系統正受到非常大壓力，「唔係部分專家講到個個都輕微病徵，實際上唔似輕微流感」，又強調現時住院人數已持續上升，擔心醫療系統再無法承受確診者急升：「所以睇番BMJ講法不是living with virus，而是dying with virus。」

至於能否率先與海外免檢通關，高永文強調前提是要保護香港市民，認為當港府推出紅黃碼後，才有條件縮短抵港人士隔離時間。

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記者：鄧凱文


 

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