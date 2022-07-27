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【授勳2022】507人抗疫有貢獻獲政府授勳嘉許　3政府專家顧問獲頒銅紫荊星章

社會 00:01 2022/07/27

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政府專家顧問、港大醫學院候任院長劉澤星。（資料圖片）

特區政府公布889人授勳及嘉許名單，當中以積極對抗新冠肺炎疫情名義表彰507人，表掦他們對抗疫貢獻，其中3名政府專家顧問劉澤星、劉宇隆及孔繁毅，獲頒授銅紫荊星章。劉澤星及孔繁毅接受本報查詢時表示感到榮幸，將繼續服務市民。有493人因參與應對疫情而獲得表揚，獲頒行政長官社區服務獎狀或行政長官公共服務獎狀。

劉澤星劉宇隆孔繁毅　頒銅紫荊星章

疫下逾兩年，香港共經歷5波疫情，而政府是次公布的名單，亦涵蓋許多抗疫英雄。貿發局主席林建岳、立法會議員張宇人獲頒大紫荊勳章，表揚2人在疫情下帶領業界應對挑戰，領導抗疫的前食物及衞生局長陳肇始獲頒金紫荊勳章，3名政府專家顧問劉澤星、孔繁毅、劉宇隆，以及廣東省政協委員楊育城，均獲頒銅紫荊星章。另有7人因在抗疫中的貢獻，而獲得榮譽勳章。

政府指劉澤星服務多個委員會及公共機構，熱心為公，建樹良多；作為疫苗顧問專家委員會召集人，他除率領委員會定期監察疫苗的效益與風險，亦積極向公眾傳達冠狀病毒病疫苗的信息，提高全港疫苗接種率。他回覆本報查詢時指，對獲頒授銅紫荊星章感到榮幸，表示會繼續運用自己的專業，服務市民。

新晉政府專家顧問孔繁毅，亦是新冠疫苗臨床事件評估專家委員會的共同召集人。政府指他就新冠疫苗的安全性發表科學和持平中肯的意見，鞏固公眾對新冠疫苗的信心。孔回覆本報查詢時表示，感到十分榮幸，將繼續服務社會及支持政府，一直進行不同研究，及改善病人護理。

劉宇隆則表示，榮譽是屬於所有在疫情中有 貢獻的人，他們拯救生命、減少市民的痛苦，特別是那些協助香港人了解並接受新冠疫苗的人。

另外，今年獲頒授勳銜和嘉獎人士的總數，是自香港特區成立以來最多的一年，約7成（607人）是屬於行政長官社區服務獎狀或行政長官公共服務獎狀，其中493人因參與應對疫情而獲得表揚的社會人士和公職人員。

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記者：袁澍、鄧凱文

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