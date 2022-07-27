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【授勳2022】張家朗何詩蓓李慧詩獲銀紫荊星章　30位體育界人士獲授勳

社會 00:02 2022/07/27

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香港「劍神」張家朗（資料圖片）

今年授勳名單上有超過30人來自體育界，以表揚香港運動員和教練，在2020東京奧運會和殘疾人奧運會及其他主要運動賽事中取得空前佳績，當中東奧兩銀得主何詩蓓、東奧金牌得主張家朗、兩屆奧運會銅牌得主李慧詩、香港單車隊總教練沈金康，均獲頒銀紫荊星章。

政府指，李慧詩獲頒銀紫荊星章，是為了表揚她長期以來的超卓體育成就。政府表示，李在倫敦2012奧運會女子場地單車凱林賽中取得銅牌，其後在東京2020奧運會女子場地單車爭先賽中再次奪得銅牌，成為首位在兩屆奧 運會均奪得獎牌的香港運動員，為港增光。

同樣獲頒銀紫荊星章張家朗則投身劍擊運動多年，自2012年以來代表香港參加國際劍擊比 賽，取得驕人成績。政府支張家朗參加東京2020奧運會男子花劍項目，在個人項目勇奪一面金牌，成為香港首位奪得奧運金牌的男子運動員。張在劍擊運動成績斐然，故而獲獎。

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記者：袁澍

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