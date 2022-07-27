【授勳名單】李家超等7人獲頒大紫荊勳章　889人獲授勳再創回歸以來新高

▲ 政府今日公布今年受勳名單，7人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括現任特首、上屆擔任政務司司長的李家超。（經濟日報資料圖片）

政府今日公布今年授勳名單，7人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括現任特首、上屆擔任政務司司長的李家超；獲頒金紫荊星章有25人、銀紫荊星章有28人、銅紫荊星章則為45人。

獲頒大紫荊勳章的其餘6人，還包括︰自由黨黨魁張宇人、科大校董會主席廖長城、終審法院常任法官李義、金沙中國總裁兼執行董事王英偉、麗新集團董事會主席林建岳，以及全國政協常委吳良好。

其中，張宇人和廖長城均在上屆擔任行政會議成員。

多名上屆政府的高官，獲頒金紫荊星章，佔25名得主中逾半，包括現任政務司司長、特首辦前主任的陳國基；以及過渡至新班子的5名問責高官分別是獲晉升為財政司副司長的黃偉綸，留任的保安局局長鄧炳強、財經事務及庫務局局長許正宇和政制及內地事務局長曾國衞，以及文化體育及旅遊局局長楊潤雄。

另外，已卸任的4名上屆問責局長，即食物及衞生局前局長陳肇始、運輸及房屋局前局長陳帆、公務員事務局前局長聶德權、創新及科技局前局長薛永恒；以及前廉政專員白韞六、審計署前署長朱乃璋，和2名已退休的前常秘鄧忍光和蔡淑嫻，同樣獲頒金紫荊星章。

其餘獲頒金紫荊星章的得主，還包括現屆行會成員、曾任李家超選舉代理人的陳清霞，以及民建聯主席李慧琼、民主思路召集人湯家驊、理大校董會主席林大輝、港鐵公司主席歐陽伯權、機場管理局行政總裁林天福、八和會館主席汪明荃等。

今次名單亦有地產商第三代身影，包括新世界行政總裁兼執行副主席鄭志剛、新鴻基地產執行董事郭基煇，二人均獲頒銀紫荊星章。至於其他獲頒銀紫荊星章的，還包括部分現屆高官，例如律政司副司長張國鈞、廉政專員胡英明等；科大候任校長葉玉如、早前卸任的都會大學校董會前主席黃奕鑑。

政府今日亦公布，向去年七一刺警案遇襲警員蘇敬祖，頒發銀英勇勳章。

政府表示，今次獲授勳的889人，均獲前任特首林鄭月娥頒授勳銜及作出嘉獎，再創回歸以來新高；當中約七成（607人）屬服務獎狀，其中493人是因為參與應對疫情；若只計大紫荊勳章和金、銀、銅紫荊星章，獲表揚的共105人，與過往兩屆政府最後一年任期相若。

政府在上月28日宣布，延後公布今年授勳名單，當時解釋要全力籌備慶祝香港特區成立25周年。當局最新表示，勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行，確實日期及安排會再作決定。

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記者：胡偉明