【強制檢測】65處納強檢 涉粉嶺已婚初級警員宿舍、清水灣半島6座等【附名單】
社會 22:53 2022/07/26
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月27祉28日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 大圍豐盛苑榮盛閣
- 大埔富善邨善翠樓
- 屯門新圍苑新珮閣
- 大埔大元邨泰樂樓
- 長沙灣元州邨元智樓
- 上水清河邨清朗樓
- 馬鞍山欣安邨欣喜樓
- 東涌滿東邨滿泰樓
- 將軍澳裕明苑裕昌閣
- 沙田碩門邨新碩樓
- 粉嶺祥華邨祥智樓
- 深水埗富昌邨富悅樓
- 將軍澳翠林邨輝林樓
- 馬鞍山利安邨利豐樓
- 鴨脷洲利東邨東逸樓
- 藍田德田邨德盛樓
- 沙田禾輋邨康和樓
- 牛池灣消防處永定道消防 已婚宿舍 2 座
- 荃灣愉景新城 11 座
- 大圍美城苑暉城閣
- 將軍澳尚德邨尚禮樓
- 牛頭角彩德邨彩義樓
- 鑽石山鳳德邨黛鳳樓
- 秀茂坪寶達邨達康樓
- 將軍澳健明邨健華樓
- 大埔寶雅苑逸和閣
- 東涌迎東邨迎福樓
- 沙田禾輋邨協和樓
- 石硤尾石硤尾邨美柏樓
- 沙田博康邨博達樓
- 大圍顯徑邨顯富樓
- 長沙灣元州邨元滿樓
- 葵涌葵馥苑安葵閣
- 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
- 粉嶺華心邨華冠樓
- 青衣長青邨青楊樓
- 半山區柏道 4 號寶威閣 B 座
- 大圍新翠邨新偉樓
- 將軍澳清水灣半島 6 座
- 將軍澳英明苑明亮閣
- 屯門富泰邨頌泰樓
- 將軍澳英明苑明達閣
- 西灣河嘉亨灣 1 座
- 香港仔香港仔中心海珠閣
- 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 2 座
- 筲箕灣東熹苑逸熹閣
- 天水圍天悅邨悅榮樓
- 何文田何文田邨適文樓
- 天水圍天華邨華悅樓
- 牛頭角彩德邨彩仁樓
- 荃灣梨木樹邨樂樹樓
- 石硤尾白田邨詠田樓
- 紅磡昇御門 1 座
- 香港仔田灣邨田澤樓
- 黃大仙黃大仙下邨龍豐樓
- 元朗朗屏邨珠屏樓
- 屯門恒福花園 6 座
- 屯門友愛邨愛廉樓
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 柴灣富景花園 7 座
- 柴灣富景花園 8 座
- 柴灣富景花園 9 座
- 柴灣富景花園 10 座
- 天水圍天恒邨恒通樓
- 天水圍天恒邨恒運樓
- 深水埗匯璽 III 8 座
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責任編輯：李榮忠