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【強制檢測】65處納強檢　涉粉嶺已婚初級警員宿舍、清水灣半島6座等【附名單】

社會 22:53 2022/07/26

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月27祉28日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 大圍豐盛苑榮盛閣
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 屯門新圍苑新珮閣
  • 大埔大元邨泰樂樓
  • 長沙灣元州邨元智樓
  • 上水清河邨清朗樓
  • 馬鞍山欣安邨欣喜樓
  • 東涌滿東邨滿泰樓
  • 將軍澳裕明苑裕昌閣
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 粉嶺祥華邨祥智樓
  • 深水埗富昌邨富悅樓
  • 將軍澳翠林邨輝林樓
  • 馬鞍山利安邨利豐樓
  • 鴨脷洲利東邨東逸樓
  • 藍田德田邨德盛樓
  • 沙田禾輋邨康和樓
  • 牛池灣消防處永定道消防 已婚宿舍 2 座
  • 荃灣愉景新城 11 座
  • 大圍美城苑暉城閣
  • 將軍澳尚德邨尚禮樓
  • 牛頭角彩德邨彩義樓
  • 鑽石山鳳德邨黛鳳樓
  • 秀茂坪寶達邨達康樓
  • 將軍澳健明邨健華樓
  • 大埔寶雅苑逸和閣
  • 東涌迎東邨迎福樓
  • 沙田禾輋邨協和樓
  • 石硤尾石硤尾邨美柏樓
  • 沙田博康邨博達樓
  • 大圍顯徑邨顯富樓
  • 長沙灣元州邨元滿樓
  • 葵涌葵馥苑安葵閣
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  • 半山區柏道 4 號寶威閣 B 座
  • 大圍新翠邨新偉樓
  • 將軍澳清水灣半島 6 座
  • 將軍澳英明苑明亮閣
  • 屯門富泰邨頌泰樓
  • 將軍澳英明苑明達閣
  • 西灣河嘉亨灣 1 座
  • 香港仔香港仔中心海珠閣
  • 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 2 座
  • 筲箕灣東熹苑逸熹閣
  • 天水圍天悅邨悅榮樓
  • 何文田何文田邨適文樓
  • 天水圍天華邨華悅樓
  • 牛頭角彩德邨彩仁樓
  • 荃灣梨木樹邨樂樹樓
  • 石硤尾白田邨詠田樓
  • 紅磡昇御門 1 座
  • 香港仔田灣邨田澤樓
  • 黃大仙黃大仙下邨龍豐樓
  • 元朗朗屏邨珠屏樓
  • 屯門恒福花園 6 座
  • 屯門友愛邨愛廉樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 柴灣富景花園 7 座
  • 柴灣富景花園 8 座
  • 柴灣富景花園 9 座
  • 柴灣富景花園 10 座
  • 天水圍天恒邨恒通樓
  • 天水圍天恒邨恒運樓
  • 深水埗匯璽 III 8 座

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責任編輯：李榮忠

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