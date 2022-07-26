【強制檢測】65處納強檢　涉粉嶺已婚初級警員宿舍、清水灣半島6座等【附名單】

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月27祉28日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

大圍豐盛苑榮盛閣

大埔富善邨善翠樓

屯門新圍苑新珮閣

大埔大元邨泰樂樓

長沙灣元州邨元智樓

上水清河邨清朗樓

馬鞍山欣安邨欣喜樓

東涌滿東邨滿泰樓

將軍澳裕明苑裕昌閣

沙田碩門邨新碩樓

粉嶺祥華邨祥智樓

深水埗富昌邨富悅樓

將軍澳翠林邨輝林樓

馬鞍山利安邨利豐樓

鴨脷洲利東邨東逸樓

藍田德田邨德盛樓

沙田禾輋邨康和樓

牛池灣消防處永定道消防 已婚宿舍 2 座

荃灣愉景新城 11 座

大圍美城苑暉城閣

將軍澳尚德邨尚禮樓

牛頭角彩德邨彩義樓

鑽石山鳳德邨黛鳳樓

秀茂坪寶達邨達康樓

將軍澳健明邨健華樓

大埔寶雅苑逸和閣

東涌迎東邨迎福樓

沙田禾輋邨協和樓

石硤尾石硤尾邨美柏樓

沙田博康邨博達樓

大圍顯徑邨顯富樓

長沙灣元州邨元滿樓

葵涌葵馥苑安葵閣

秀茂坪曉麗苑曉暉閣

粉嶺華心邨華冠樓

青衣長青邨青楊樓

半山區柏道 4 號寶威閣 B 座

大圍新翠邨新偉樓

將軍澳清水灣半島 6 座

將軍澳英明苑明亮閣

屯門富泰邨頌泰樓

將軍澳英明苑明達閣

西灣河嘉亨灣 1 座

香港仔香港仔中心海珠閣

粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 2 座

筲箕灣東熹苑逸熹閣

天水圍天悅邨悅榮樓

何文田何文田邨適文樓

天水圍天華邨華悅樓

牛頭角彩德邨彩仁樓

荃灣梨木樹邨樂樹樓

石硤尾白田邨詠田樓

紅磡昇御門 1 座

香港仔田灣邨田澤樓

黃大仙黃大仙下邨龍豐樓

元朗朗屏邨珠屏樓

屯門恒福花園 6 座

屯門友愛邨愛廉樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

柴灣富景花園 7 座

柴灣富景花園 8 座

柴灣富景花園 9 座

柴灣富景花園 10 座

天水圍天恒邨恒通樓

天水圍天恒邨恒運樓

深水埗匯璽 III 8 座

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責任編輯：李榮忠