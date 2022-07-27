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【授勳名單】889人獲授勳嘉獎創新高　一文看清誰上榜

政治 00:00 2022/07/27

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

【大紫荊勳章（7人）】

李家超
張宇人
李義法官
廖長城
王英偉
林建岳
吳良好

【金紫荊星章（25人）】

陳國基
黃偉綸
湯家驊
楊潤雄
曾國衞
許正宇
鄧炳強
陳清霞
陳帆
陳肇始
聶德權
薛永恒
白韞六
朱乃璋
李慧琼
鄧忍光
蔡淑嫻
林大輝
張華峰
梁永祥
許宗盛
陳家駒
林天福
歐陽伯權
汪明荃

【銀紫荊星章（28人）】

張國鈞
麥美娟
胡英明
吳美玲法官
陳漢儀
丁葉燕薇
周淑貞
梁志仁
梁偉雄
王桂壎
任詠華
徐尉玲
葉玉如
黃奕鑑
余德祥
吳永順
鄭志剛
李慧詩
沈金康
郭利民
陳兆根
黃貴權
潘兆平
何詩蓓
張家朗
史樂山(John Robert SLOSAR)
郭基煇
David Stephen EASTWOOD

【銅紫荊星章（45人）】

趙式明
許華傑
黃煥忠
樓家強
吳凱詩
李民橋
李偉彬
李惠光
李寶儀
徐聯安
崔康常
張達棠
陳海壽
麥錦羅
黃江天
楊育城
葉成慶
劉宇隆
劉澤星
潘永祥
羅孔君
龔楊恩慈
何榮添
李垂誼
梁育榮
馮玖
鄧勵
鄭兆康
賴雪芬
孔繁毅
王華宜
林超賢
林潞
張志雄
梁志天
莫樹錦
彭潔玲
黃業強
慕容漢
蔡雨聖
鄭念泰
戴燕萍
譚鎮國
Peter William BURNETT

【銀英勇勳章（1人）】
蘇敬祖

獲頒授勳銜及嘉獎則共有889人。

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責任編輯：胡偉明

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