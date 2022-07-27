【求職陷阱】3人誤墮刷單騙局　共損失逾50萬元

▲ 交由油尖警區刑事調查隊跟進。(資料圖片)

警方今日（27）表示，有3人懷疑充當網上平台刷單員，合共損失逾50萬元。

警方昨晚接獲一名33歲非華裔男子報案，指早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上平台刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。受害人遂按指示將合共約40萬元存入對方指定的十個戶口以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

另外，接獲一名23歲姓陳本地男子報案，指早前於網上尋得招聘廣告，透過充當網上購物「刷單員」於指定網站以購買生活用品提升產品銷售量來賺取佣金。事主遂按指示將約2萬元存入至對方指定的帳戶，以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。事主其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙遂報警求助。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

警方亦在7月12日接獲一名33歲外籍女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別13次將共約87000元存入至對方指定的5個轉數快帳戶以作平台購物之用。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：余思嵐