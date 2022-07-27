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【封區檢測】青衣青泰苑通泰閣發現2宗陽性個案　69戶無人應門【不斷更新】

社會 09:10 2022/07/27

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(資料圖片)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【07:40】青衣青泰苑通泰閣

青衣青泰苑通泰閣726名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、健康建議、消毒用品和口罩等，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪320戶，當中69戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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