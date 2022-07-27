  • 32°C
香港時間 : 2022727日 (週三) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】Frankie跌傷後報平安　逾萬網民聯署要求主辦方注意演出安全

娛樂 10:31 2022/07/27

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

人氣男團MIRROR昨晚（7月26日）於紅館舉行第二場演唱會。陳瑞輝（Frankie）如昨晚般進行個人獨白環節，可是他不小心差錯腳，從台跌下，全場人士嚇得大叫。Frankie在兩米高的舞台墮地後再站起身，並第一時間向觀眾說：「SORRY」，觀眾亦歡呼為他打氣。

事件片段於社交平台瘋傳，也令人更擔心MIRROR演唱會舞台裝置的安全問題。有網民於昨晚發起聯署，希望主辦方正視問題以保障所有表演者。截至今日（7月27日）早上9時30分，已有超過一萬人參與。

最新影片推介：七師傅專訪

過萬人參與聯署

有見事態嚴重，網民發起名為「關注MIRROR演唱會安全問題」的聯署，也獲不少Facebook專頁分享。聯署網站當中提到：

全港鏡粉對MIRROR首個紅館演唱會期待已久，但開始前一天卻驚聞有舞蹈員受傷入院，揭發不但排練時間不足，各機關的安全性亦成疑，演出人員之安全並未得到保障。

直至昨天正式演出，整個過程險象環生，今天第二場Frankie更叉錯腳跌下舞台，情況令人擔心！

現希望主辦方正視問題，保障所有表演者（包括MIRROR 12子及所有舞蹈員）等之安全，在未能提供適當安全措施前，請考慮暫停使用非必要之機關或升降台。相信入場鏡粉寧願眾人在平地演出，亦不想有人因此受傷！

希望各關注此問題的鏡粉一同聯署，促請主辦盡快回應。

有份參與聯署的網民留言表達不滿、擔心：「請Viutv重視呢個問題，用唔到，可以唔用，12個企定定唱同跳已經收貨」、「如果唔係恐怖襲擊，其實成世人末聽過睇場演唱會係要去求平安」、「呢個演唱會完全唔享受，全程擔心，注意一下舞台安全問題，唔希望再有任何意外發生」、「馬上將舞台上的機動設計減少至最低」。

MIRROR

Frankie再派定心丸

在意外發生後，Frankie在後台拍照報平安寫道：「令到大家擔心 sorry 講得太入神 只係擦傷咗啲啫 我福大命大㗎」並繼續演出。

換上另一個造型的他，再次上載自拍分享：「興奮得滯 自己又唔小心！不過大家唔使擔心我 我冇事呀 而家又準備上枱啦 good show」，十分專業。

完成演出的Frankie再更新Instagram限時動態，好好安慰粉絲，「我醫生都睇埋啦 完全冇事只係擦傷咋 大家可以放心喇 抖足精神 聽日同大家見面啦 mirror good show」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

花姐暫未有回應

MIRROR經理人黃慧君（花姐）於MIRROR第一場紅館騷完成後，在IG限時動態上載黑底白字圖，寫著「好攰」，後來又分享12子從天而降的相，並寫道「Love u all」。

至於，MakerVille CEO魯庭暉（魯生）、花姐、MIRROR其餘成員暫未有就事件表達看法、回應。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】MIRROR首個紅館演唱會開鑼　12子從天而降熱爆全場　
21:25 2022/07/25
【MIRROR演唱會】MIRROR首個紅館演唱會開鑼　12子從天而降熱爆全場　
【Mirror演唱會】舞台裝置多處被指有問題　高空橋接駁位疑有虛位
09:43 2022/07/26
【Mirror演唱會】舞台裝置多處被指有問題　高空橋接駁位疑有虛位
【MIRROR演唱會】12子與觀眾大合唱《One and All》　唱足3小時完騷【有片】
00:01 2022/07/26
【MIRROR演唱會】12子與觀眾大合唱《One and All》　唱足3小時完騷【有片】
【MIRROR演唱會】舞台機關裝置多陷阱處處　MIRROR險象環生鏡粉炮轟製作單位
11:21 2022/07/26
【MIRROR演唱會】舞台機關裝置多陷阱處處　MIRROR險象環生鏡粉炮轟製作單位
【MIRROR演唱會】Anson Lo大露背西裝神徒尖叫　姜濤一身卡地亞盡顯王子氣場【內附多圖】
12:42 2022/07/26
【MIRROR演唱會】Anson Lo大露背西裝神徒尖叫　姜濤一身卡地亞盡顯王子氣場【內附多圖】
【MIRROR演唱會】Frankie開腔談MIRROR隱形人　陳瑞輝從不放棄憑《IT狗》漸露光茫
11:41 2022/07/26
【MIRROR演唱會】Frankie開腔談MIRROR隱形人　陳瑞輝從不放棄憑《IT狗》漸露光茫
【MIRROR演唱會】Edan紅館騷展超強執生功力　與教主合體唱跳推高氣氛【內附多圖】
17:39 2022/07/26
【MIRROR演唱會】Edan紅館騷展超強執生功力　與教主合體唱跳推高氣氛【內附多圖】
【MIRROR演唱會】MIRROR發生意外　成員Frankie跌落台
22:39 2022/07/26
【MIRROR演唱會】MIRROR發生意外　成員Frankie跌落台

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】MIRROR首個紅館演唱會開鑼　12子從天而降熱爆全場　
21:25 2022/07/25
【MIRROR演唱會】MIRROR首個紅館演唱會開鑼　12子從天而降熱爆全場　
【Mirror演唱會】舞台裝置多處被指有問題　高空橋接駁位疑有虛位
09:43 2022/07/26
【Mirror演唱會】舞台裝置多處被指有問題　高空橋接駁位疑有虛位
【MIRROR演唱會】12子與觀眾大合唱《One and All》　唱足3小時完騷【有片】
00:01 2022/07/26
【MIRROR演唱會】12子與觀眾大合唱《One and All》　唱足3小時完騷【有片】
娛樂人物職業 陳瑞輝 Mirror 歌手 組合 演唱會 ViuTV MakerVille 娛樂行業

最高瀏覽

【有人墮樓】 堅尼地城兩人墮樓當場死亡　壓中車上有學童的保姆車
17:42 2022/07/26
【有人墮樓】 堅尼地城兩人墮樓當場死亡　壓中車上有學童的保姆車
【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
11:49 2022/07/26
【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
【MIRROR演唱會】MIRROR發生意外　成員Frankie跌落台
22:39 2022/07/26
【MIRROR演唱會】MIRROR發生意外　成員Frankie跌落台