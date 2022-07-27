【MIRROR演唱會】Frankie跌傷後報平安　逾萬網民聯署要求主辦方注意演出安全

人氣男團MIRROR昨晚（7月26日）於紅館舉行第二場演唱會。陳瑞輝（Frankie）如昨晚般進行個人獨白環節，可是他不小心差錯腳，從台跌下，全場人士嚇得大叫。Frankie在兩米高的舞台墮地後再站起身，並第一時間向觀眾說：「SORRY」，觀眾亦歡呼為他打氣。

事件片段於社交平台瘋傳，也令人更擔心MIRROR演唱會舞台裝置的安全問題。有網民於昨晚發起聯署，希望主辦方正視問題以保障所有表演者。截至今日（7月27日）早上9時30分，已有超過一萬人參與。

最新影片推介：七師傅專訪

過萬人參與聯署

有見事態嚴重，網民發起名為「關注MIRROR演唱會安全問題」的聯署，也獲不少Facebook專頁分享。聯署網站當中提到：

全港鏡粉對MIRROR首個紅館演唱會期待已久，但開始前一天卻驚聞有舞蹈員受傷入院，揭發不但排練時間不足，各機關的安全性亦成疑，演出人員之安全並未得到保障。 直至昨天正式演出，整個過程險象環生，今天第二場Frankie更叉錯腳跌下舞台，情況令人擔心！ 現希望主辦方正視問題，保障所有表演者（包括MIRROR 12子及所有舞蹈員）等之安全，在未能提供適當安全措施前，請考慮暫停使用非必要之機關或升降台。相信入場鏡粉寧願眾人在平地演出，亦不想有人因此受傷！ 希望各關注此問題的鏡粉一同聯署，促請主辦盡快回應。

有份參與聯署的網民留言表達不滿、擔心：「請Viutv重視呢個問題，用唔到，可以唔用，12個企定定唱同跳已經收貨」、「如果唔係恐怖襲擊，其實成世人末聽過睇場演唱會係要去求平安」、「呢個演唱會完全唔享受，全程擔心，注意一下舞台安全問題，唔希望再有任何意外發生」、「馬上將舞台上的機動設計減少至最低」。

▲ MIRROR

Frankie再派定心丸

在意外發生後，Frankie在後台拍照報平安寫道：「令到大家擔心 sorry 講得太入神 只係擦傷咗啲啫 我福大命大㗎」並繼續演出。

換上另一個造型的他，再次上載自拍分享：「興奮得滯 自己又唔小心！不過大家唔使擔心我 我冇事呀 而家又準備上枱啦 good show」，十分專業。

完成演出的Frankie再更新Instagram限時動態，好好安慰粉絲，「我醫生都睇埋啦 完全冇事只係擦傷咋 大家可以放心喇 抖足精神 聽日同大家見面啦 mirror good show」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

花姐暫未有回應

MIRROR經理人黃慧君（花姐）於MIRROR第一場紅館騷完成後，在IG限時動態上載黑底白字圖，寫著「好攰」，後來又分享12子從天而降的相，並寫道「Love u all」。

至於，MakerVille CEO魯庭暉（魯生）、花姐、MIRROR其餘成員暫未有就事件表達看法、回應。