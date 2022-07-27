【晚吹戀講嘢】曾選亞姐女作家陳美濤被嫌無感情　男友要求行房需預約兼做記錄

▲ 曾選亞姐女作家陳美濤被嫌無感情，男友要求行房需預約兼做記錄。

由ERROR成員郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）與鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，昨晚（26日）播出的第49集以「奇異女作家玩轉愛情」為題，邀請到曾參選亞姐的女作家陳美濤（Tomato）任嘉賓，分享她的愛情經歷。

現年26歲的美濤曾經有四次的戀愛經歷，以為作家出身的她會擁有豐富的情感，怎料她完全相反，因為拍拖時過份公式化的想法和行為，令之前的戀情都因而告吹。

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作家美濤曾推出過多部作品，她的小說題材涉獵愛情、科幻、懸疑、鬼故等，談及愛情方面的話題，她自認比較「黑仔」，有過四段感情的她直言過去因為談戀愛過份「公式化」而被提出分手。

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初戀被過肩摔

美濤的初戀發生在18歲，當時因為發現男友出軌，卻被對方反以過肩摔把她掉到地上，再用手把她掐暈。

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當時她的「理性因子」已經存在，醒來後面對尷尬情況，竟然參考電視劇的情節，決定「煮個麵」給男友吃，反而被對方嫌棄沒有煮登：「最後還是決定分手，因為性有日被過肩摔撻死。」

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戀愛選擇題

以為過肩摔已經夠奇情，另一段戀情更為「搞笑」。另一任男友想要跟前女友單獨食飯，為了不想給男友亂發脾氣的壞印象，美濤在此時給男友出了一個選擇題。

四個選擇為 A：不去跟前女友見面、B：跟美濤一同赴約、C：美濤亦跟前男友吃飯、D：男友照去但回來要提交3000字的感想。而美濤示男友最後選擇了E：分手。

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在場的主持聽到故事都覺得非常瘋狂，Ashina亦為美濤要對方選擇非常無謂：「應該直接表達你不想他去，你要他做選擇會令他覺得要應酬你一樣。」而193更直指她「黐線」：「我會接受不到，會要求即刻分手不要再跟我講經。」美濤更笑言：「如果他去了十次、每次交3000字，我還可以幫他出一本《我和我的前度》。」

過份理性

美濤直指過去的男友都會嫌棄她過份理性和公式化、感受不到她的感情而覺得受不了，曾經有一任男友問到她對將來的期待，對方期望她會講及二人未來成家立室的遠望，但美濤則講到希望科技能夠成熟到讓她拋卻肉身、無限制的思想。

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又或者是對方想了解她的生活、知道她在吃甚麼，她卻極為理性地把早已訂立的一星期餐單傳給對方看，美濤更自己與男友的行房需要提早預約、事後亦會簡單記錄：「如果突然想要但無預約，我會告訴他預約好的日子。」

一眾主持都認為美濤的行為有點病態，然而她現時亦有一位拍拖一年多的男友，對方對她非常遷就，而美濤亦改掉了自己需要「預約日程」的習慣。

曾參選亞姐

現年26歲的美濤就讀香港大學中國歷史系博士，曾推出多本小說包括《真情假情表錯情》、《寓言地府動物園》、《殺妻十七》等，去年她更參加過亞洲小姐的選美，獲得「才華大獎」。今年初更曾與「亞視一姐」薛影儀拍攝賀年MV《財神888》。