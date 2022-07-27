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【澳門疫情】澳門無新增確診個案　放寬防疫措施視乎本周末全民核酸結果

社會 10:35 2022/07/27

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(澳門特別行政區政府新聞局圖片)

澳門過去一日無新增確診個案。當地自6月18日起的新一輪疫情，累計個案維持在1816宗。

應變協調中心昨天（27日）表示，澳門剛進入鞏固期，雖然已連續3天沒有社會面的個案，但時間相對還是很短，且這段期間沒有進行全民核酸檢測，未能掌握是否已完全清零，因此，有待7月30及31日新一輪全民核酸檢測後，才可以更好地瞭解全澳情況。強調即使至下一輪全民檢測沒有出現社會面的個案，都只能逐步放寬各種措施，不能一下子完全恢復正常。未來，特區政府會時刻研判疫情最新情況，預計可於本周後期儘快公佈下一階段的防控方案，期望居民堅持做好防疫措施。

當局又指，不少內地城市在一輪疫情結束後，早期進入場所時仍然要求出示核酸檢測證明，澳門亦不排除朝此方向的防控措施。有可能在疫情結束早期，仍要求頻次較密的核酸檢測，後期再逐步放寬。倘若特區政府要求居民進行核酸檢測，將豁免相關費用，但居民因按個人需要而進行的檢測，例如通關需求等，則需要自費檢測。

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責任編輯：余思嵐

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