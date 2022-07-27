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【MIRROR演唱會】盤點歷年紅館騷意外事件　劉德華歌迷失足身亡最不幸

娛樂 10:42 2022/07/27

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劉德華演唱會過去發生過不少事故。

MIRROR首個紅館演唱會正在舉行，不過連日來有關舞台的安全問題，卻備受各界談論。除首場AK在高台機關幾乎墮下，昨晚第二場Frankie亦不慎在升高的舞足失足，雖僅屬輕傷，可繼續演出，但已令歌迷頻呼牙煙，更為關注往後的演唱會安全問題。

事實，紅館開館39年來，曾先後發生多次演唱會的意外事件，當中更有嚴重傷亡事件，故絕對應引以為鑑。

林子祥高台墮下

近20年紅館最令人印象難忘意外事件，便有2003年林子祥任汪明荃演唱會嘉賓時，因舞台中央的升降台失靈提早降落，林子祥未有察覺踩空而由8呎高台面跌下，更一度昏迷送院。後來雖然康復，但左耳聽力自始受損，至今未能痊癒。

阿Lam曾任汪明荃演唱會嘉賓時發生意外。（取自facebook）

劉德華歌迷失足身亡

至於最悲情的意外事件，自是1993年劉德華演唱會，因當時場內為製造效果，在場館頂部放出多個氣球，有男觀眾因想拿作紀念，一時失足在觀眾席樓梯墮下受傷，最後不幸過身，令華仔當時十分自責。

而華仔本身也曾在2018年20場跨年演唱會時，於12月28號一場，由於喉嚨發炎引致失聲，在台上唱完《如果有一天》後便宣布要腰斬演出，他並忍痛含淚向歌迷鞠躬道歉。

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葛民輝演出時暈倒

2008年，葛民輝任林海峰紅館演唱會嘉賓，但因為心臟不適暈倒，須召白車送院，幸後來無礙。

林敏聰舞台倒塌

2017年，林敏聰在紅館舉行作品展回顧演唱會，綵排期間因油壓台突然墮下，令多名工作人員受傷，包括嘉賓蔡一智被撞到臀部，幸傷勢並不嚴重，演唱會後來如常舉行。大會指事件為「少少機器故障」。

郭富城曾在舞台跌倒

2012年郭富城舉行《舞臨盛宴演唱會》，因舞台有大量機關，城城在其中一晚便因升降台的鋼絲突然斷裂，他在3米高跌下，幸並無受傷，繼續跳舞演出。

最新影片：七仙羽訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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