【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位

▲ 黃心穎重新開始！

黃心穎自2019年爆出「安心事件」，被揭發背著正印馬國明與人夫許志安偷情後，形象插水，全部工作叫停。

黃心穎與許志安的事業陷入谷底，直至近月許志安才簽約環球唱片公司，望重新出發。至於黃心穎則在娛樂圈「消失」約3年，只在社交網分享點滴，不過近年其IG的更新已不少。

不過在2020年，她被爆出與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結伴同遊買寵物用品，隨即揭二人關係非淺。但當事二人否認拍拖，堅稱只是朋友，之後，再有報道指男方早已與心穎發展同居關係，但二人沒有直接承認關係。

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自爆完約 承認與泥鯭關係

日前，有傳媒拍得泥鯭與心穎齊齊拍拖放狗，看來二人感情穩定，男方一直陪伴在其身邊，期間泥鯭發現記者時即大為緊張，全程小心保護愛人，相反心穎表現大方，未有太大反應，全程顧着與狗仔玩耍。

及後，心穎受訪時自爆與TVB已完約，正式回復自由身，又指未有結婚計劃，暫以工作為先，不過言語間已承認泥鯭的男友地位，隨後，他們便雙雙返回愛巢。

雖然心穎在娛樂圈消失3年多，但似乎銀彈充足，不但換了新車，出街一身名牌打扮，仍然過着富泰生活。

而且，據知她投資有道，早前賣出啟德單位淨袋過百萬，所以不愁沒有工作。至於其舊愛馬國明亦大方送祝福，希望對方開心。

▲ 正式回復自由身！

2016年二人認識

心穎與泥鯭看似風馬牛不相及，其實早於2016年，心穎在社交網曾經放上一張大合照，泥鯭則於合照後方不起眼處。

心穎當時寫道：「即興九唔搭八組合，想聽嗎？成員包括：泥鯭 Rubberband，On仔 C AllStar，小胡 Yellow，心穎，King C AllStar #一齊jam歌好好玩。」

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