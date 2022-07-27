【酷熱天氣】高空反氣旋持續帶來酷熱天氣　周五起一連8天局部地區有驟雨

▲ 高空反氣旋持續帶來酷熱天氣，周五起一連8天局部地區有驟雨。（馮漢柱攝）

天文台今日（27日）表示，高空反氣旋會在本週餘下時間至下週初為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上。

此外，隨著高空反氣旋稍為減弱，並受高空擾動影響，下週中後期中國東南部驟雨增多。位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日大致移向東海並逐漸發展。

天文台預測，本港今日陽光充沛及酷熱，氣溫介乎在29至35度。吹輕微至和緩西南風。下午酷熱晴朗，晚上天色良好。吹輕微至和緩西南風。本週餘下時間至下週初持續酷熱晴朗。週末期間局部地區有驟雨。

根據9天天氣預報，未來5天氣溫維持在28至34度。周五（29日）起一連8天局部地區有驟雨。

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記者：黃穎津