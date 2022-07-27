【冷氣病】家中狂吹冷氣致腦中風　男子半身癱瘓失語言能力【附預防貼士】

▲ 家中狂吹冷氣致腦中風，男子半身癱瘓失語言能力。

天氣酷熱，開冷氣幾乎是人人的指定動作。不過，內地一名男子因為長時間吹冷氣，結果導致腦中風，出現半邊身癱瘓、無法說話的症狀。

根據內地傳媒報道，陝西西安一名年輕男子在房內吹了很長時間冷氣，隨後突然感到右側手腳乏力，由於仍可以行走，故不以為意。未料翌日症狀嚴重惡化，右半邊身癱瘓，手腳不能抬起，亦無法說話，甚至無法理解他人的指示，家屬趕緊把他送院治療。

院方隨即為事主安排磁力共振檢查，發現其左側頂、顳葉、側腦室旁出現急性腦梗塞，即腦中風。所幸經過多日治療後，情況明顯好轉，並逐漸恢復自主行動和語言交流能力。

西安市紅會醫院神經內科主任胡曉輝表示，在高溫天氣下，很多人會把冷氣溫度調得過低，造成室內外溫差過大，當人在不同溫度環境出入時，這種忽冷忽熱的溫差會讓血管突然收縮、擴張，加上人體血液內水分減少，血液濃稠上升，便就容易導致血管阻塞。

他提醒民眾要「合理吹冷氣」，並分享了3個貼士，以減低中風風險：

建議將冷氣溫度設置於26度以上，室內外的溫差盡量不要超過10度

出入室内外溫差大的地方時，應先讓身體適應溫度轉變再開冷氣。

將冷氣機風口向上調，避免直吹向身體關節，亦建議在有冷氣環境選擇穿長袖衫或長褲，避免寒氣入侵。

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長時間吹冷氣嚴重可致面癱中風

本港註冊中醫師謝和曾表示，若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快的話，即有機會出現「冷氣病」。如由酷熱的戶外地方，突然走進冷氣房，明顯的溫差轉變容易令身體受冷，難以一時間適應。而長時間吹冷氣，亦可導致稱為貝爾氏面神經麻痹的臉部癱瘓。

3大貼士對抗冷氣病

1. 頭、頸、肩背、膝蓋等位置要保暖



暴露在外的身體部位容易受冷風侵襲，以上幾個部位需特別留意，特別是體質虛寒的人士。

2. 調節體溫後才進冷氣房



進入有冷氣的空間前，可給自己一個緩衝時間。先在門外站一會，讓體溫慢慢調節和適應，避免一下子讓身體承受溫差太大的風險。如上地鐵、巴士前亦如是，任何年齡的人士都需要。

3. 吹冷氣前先抹乾汗珠



建議進入冷氣地方前，先用毛巾擦乾身上的汗珠；或在戶外時，將毛巾掛在衣服與後背皮膚中間，吸乾汗水。以免進入冷氣房時，急劇變冷的汗珠對身體造成刺激。

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責任編輯：羅嘉欣