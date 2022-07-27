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【壯志凌雲2】靚佬湯破超級英雄片壟斷　票房衝過億元登香港最賣座片第9位　

娛樂 11:41 2022/07/27

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

由靚佬湯湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），上映以來叫好叫座，目前在全球票房正邁向13億美元，破靚佬湯從影以來的個人票房紀錄，同時暫成今年全球最高票房電影。

至於在香港，5月26日於本地上畫的《壯志凌雲：獨行俠》，截止今早（7月27日），票房剛過1億元，累積收100,003,337元，暫成本年最本地最高票房電影，同時打入香港史上最高票房電影榜，力壓力壓《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）奪第9位。

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強調實感拍攝

回顧近年在香港取得逾億票房的荷里活鉅製，以超級英雄電影佔大多數，或是以CG為賣點的影片，這「壟斷」局面今次被強調實感拍攝，大膽放棄CG的《壯志凌雲：獨行俠》打破，可稱得電影業的啟示。

而《壯志凌雲：獨行俠》在香港開畫的兩個月內，不斷有影迷在社交平台表示要翻睇，而且不少觀眾追求要更佳視聽體驗的IMAX、MX4D、ONYX、DOLBY ATMOS、4DX、D-BOX等版本。

其中被影迷一致譽為必睇的IMAX版，兩度落畫讓銀幕予後來上映的新片後，卻罕有地一再徇眾要求上映IMAX版，創出兩個月內3度衝上IMAX巨幕的紀錄。

香港十大電影票房榜

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撰文 : TOPick柴犬出動

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