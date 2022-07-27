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【職場文化】公務約會的專業禮儀 別人的時間與自己同樣寶貴

休閒消費 10:46 2022/07/27

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老友約會，隨意最好，話明老友，必有默契，約好某日，說了便是。公務約會，約人理應專業，但不是個個有這種sense。專業，乃指識尊重別人，考慮到別人的時間跟自己同樣寶貴。有些確實做得很專業，從發函邀約說明時間地點外，與膳者還有誰人、泊車安排，再到約會前夕的溫馨提示，令受邀者感覺舒服。當然，一樣米養百樣人，很異常的約人方式也遇過不少。

有一回，答應了某人在某個公眾場合講話，那完全是俾面事宜，但由答應到活動舉行前一天，期間足足一個月，從未收到邀請人任何聯絡，其實我不恨做這場講話，最好收到通知取消，但既然早已答應了，至少要做到的，是不失信於人。至於對方如何做人，則是他的責任。

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好了，明日清早的活動，今日下午五時還沒有通知，當然，我這方是有大條道理翌日no show的--「閣下之後一直沒跟我confirm」--但這不是我處事的方式，加上這不是兩個人之間的事，有參與者又有大會，無謂累人。於是，不情不願地發了WhatsApp過去，對方若無其事地回覆：「啊，是呀，請於上午×時在××等。」如此無搭霎，豈有下次？

近日又有人約談公事，事前說好某日公務午餐，但何時何地全未講過。明天便是，惟前一晚仍無人聯絡，其實公務午餐時段，由十一到三時都可以約，每個人都可在午餐時段前後已密密麻麻安排了其他事項，就像我，當日二時已要開另外一個會議。

作為邀約者，總不能假設人家整天呆等，就是為見你一個吧？無人聯絡，我也落得清靜，反正那場公事，是對方要求。結果對方是甚麼時候聯絡我呢？約好公務午餐當日的上午十時，我惟有告知下午二時要在別處開會，這個時間這個地方不許可，改期吧！我不知這位仁兄是自我中心還是無尾飛砣，但見微知著，還會想跟此類人談公事？傻的嗎?!

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撰文 : 利嘉敏

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