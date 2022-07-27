【授勳2022】獲頒銀紫荊星章　李慧詩：運動員精神續影響社會及提供正能量

▲ （中國香港體育協會暨奧林匹克委員會圖片）

今年共有889人獲授勳及嘉獎。 今年授勳名單上有超過30人來自體育界，當中東奧兩銀得主何詩蓓、東奧金牌得主張家朗、兩屆奧運會銅牌得主李慧詩、香港單車隊總教練沈金康，均獲頒銀紫荊星章。



身在日本準備賽事的李慧詩稱： 「多謝政府對運動員的支持及肯定，亦想多謝奧委會、體院及單車總會的工作人員在三屆奧運對我的照顧及幫助，希望運動員精神可繼續影響社會，給予大家正能量，大家加油。」



同樣在日本的沈金康指，得悉獲頒銀紫荊星章感到十分激動。他表示，培養運動員為香港爭光是每名教練應盡的責任，而運動員經過艱苦訓練，以及付出常人難以忍受的代價才獲得成績。他認為運動員的努力及激情，激勵他及團隊同心協力，帶領運動員一起奮鬥。

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記者：陳麗娜