  • 32°C
香港時間 : 2022727日 (週三) 11:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【授勳2022】獲頒銀紫荊星章　李慧詩：運動員精神續影響社會及提供正能量

社會 10:52 2022/07/27

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（中國香港體育協會暨奧林匹克委員會圖片）

今年共有889人獲授勳及嘉獎。今年授勳名單上有超過30人來自體育界，當中東奧兩銀得主何詩蓓、東奧金牌得主張家朗、兩屆奧運會銅牌得主李慧詩、香港單車隊總教練沈金康，均獲頒銀紫荊星章。

身在日本準備賽事的李慧詩稱：「多謝政府對運動員的支持及肯定，亦想多謝奧委會、體院及單車總會的工作人員在三屆奧運對我的照顧及幫助，希望運動員精神可繼續影響社會，給予大家正能量，大家加油。」

同樣在日本的沈金康指，得悉獲頒銀紫荊星章感到十分激動。他表示，培養運動員為香港爭光是每名教練應盡的責任，而運動員經過艱苦訓練，以及付出常人難以忍受的代價才獲得成績。他認為運動員的努力及激情，激勵他及團隊同心協力，帶領運動員一起奮鬥。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【網球新星】黃澤林感激港人支持目標戰巴黎奧運　回港最想飲茶食叉燒飯
13:22 2022/07/25
【網球新星】黃澤林感激港人支持目標戰巴黎奧運　回港最想飲茶食叉燒飯
【授勳2022】507人抗疫有貢獻獲政府授勳嘉許　3政府專家顧問獲頒銅紫荊星章
今日 00:01
【授勳2022】507人抗疫有貢獻獲政府授勳嘉許　3政府專家顧問獲頒銅紫荊星章
【授勳2022】張家朗何詩蓓李慧詩獲銀紫荊星章　30位體育界人士獲授勳
今日 00:02
【授勳2022】張家朗何詩蓓李慧詩獲銀紫荊星章　30位體育界人士獲授勳

你可能感興趣

【網球新星】黃澤林感激港人支持目標戰巴黎奧運　回港最想飲茶食叉燒飯
13:22 2022/07/25
【網球新星】黃澤林感激港人支持目標戰巴黎奧運　回港最想飲茶食叉燒飯
【授勳2022】507人抗疫有貢獻獲政府授勳嘉許　3政府專家顧問獲頒銅紫荊星章
今日 00:01
【授勳2022】507人抗疫有貢獻獲政府授勳嘉許　3政府專家顧問獲頒銅紫荊星章
【授勳2022】張家朗何詩蓓李慧詩獲銀紫荊星章　30位體育界人士獲授勳
今日 00:02
【授勳2022】張家朗何詩蓓李慧詩獲銀紫荊星章　30位體育界人士獲授勳
運動 奧委會 運動員 教練 奧運會 沈金康 單車 李慧詩 運動 單車

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【有人墮樓】 堅尼地城兩人墮樓當場死亡　壓中車上有學童的保姆車
17:42 2022/07/26
【有人墮樓】 堅尼地城兩人墮樓當場死亡　壓中車上有學童的保姆車
【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
11:49 2022/07/26
【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
【MIRROR演唱會】MIRROR發生意外　成員Frankie跌落台
22:39 2022/07/26
【MIRROR演唱會】MIRROR發生意外　成員Frankie跌落台