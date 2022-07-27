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【網購騙案】多間食肆代訂「佛跳牆」失逾百萬元　家品及海鮮屬高危貨品

社會 11:14 2022/07/27

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(警方提供)

警方今日（27日）表示，過去兩個月，有多間食肆相繼「中伏」，收到騙徒來電或WhatsApp 訊息訂購大量飯盒，其後要求加單向指定供應商訂購「佛跳牆」等昂貴食材。當食肆向供應商墊支貨款後，騙徒隨即失去聯絡，食肆才驚覺「供應商」其實是騙徒同黨。警方相信受害食肆已被共騙去逾百萬元。提醒任何賣方如接到大額訂單時，應先收取訂金。為防範騙徒製造虛假入數記錄或收到空頭支票，應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」及「戶口賬面結餘」等視為成功轉賬。切勿輕易墊支貨款，以免因小失大。

另外，過去一週「主題公園/酒店套票」繼續位居高危貨品排行榜榜首，市民在暑假期間要多加留意。

高危貨品排行榜

  • 主題公園/酒店套票
  • 海鮮傢俬/家庭用品
  • 電子遊戲機/遊戲產品
  • 電器
  • 玩具模型
  • 健康食品
  • 手袋
  • 沐浴用品
  • 服飾波鞋

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責任編輯：余思嵐

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