【網購騙案】多間食肆代訂「佛跳牆」失逾百萬元　家品及海鮮屬高危貨品

▲ (警方提供)

警方今日（27日）表示，過去兩個月，有多間食肆相繼「中伏」，收到騙徒來電或WhatsApp 訊息訂購大量飯盒，其後要求加單向指定供應商訂購「佛跳牆」等昂貴食材。當食肆向供應商墊支貨款後，騙徒隨即失去聯絡，食肆才驚覺「供應商」其實是騙徒同黨。警方相信受害食肆已被共騙去逾百萬元。提醒任何賣方如接到大額訂單時，應先收取訂金。為防範騙徒製造虛假入數記錄或收到空頭支票，應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」及「戶口賬面結餘」等視為成功轉賬。切勿輕易墊支貨款，以免因小失大。

另外，過去一週「主題公園/酒店套票」繼續位居高危貨品排行榜榜首，市民在暑假期間要多加留意。

高危貨品排行榜

主題公園/酒店套票

海鮮傢俬/家庭用品

電子遊戲機/遊戲產品

電器

玩具模型

健康食品

手袋

沐浴用品

服飾波鞋

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責任編輯：余思嵐