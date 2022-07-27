【MIRROR演唱會】歌唱老師撰文抒發感受　Guddy望MIRROR心身安康

▲ MIRROR歌唱老師Guddy分享感受。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong，AK）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）和邱傲然（Tiger）組成的人氣男團MIRROR的首個紅館騷於前日（7月25日）開鑼。

可是在昨晚（7月26日）舉行的第二場MIRROR演唱會上，「皮皮」Frankie不慎失足以致擦傷，幸好沒有大礙，但也令外界十分擔心。

身為MIRROR成員Anson Lo、Edan、Stanley和Jeremy等的歌唱老師Guddy（陳傑龍）撰文帖文談論事件，引起了討論及關注。

【MIRROR演唱會】MIRROR發生意外 成員Frankie跌落台

最新影片：七師傅專訪

盼歌手心身安康

Guddy於IG發布帖文，並寫道：

但願每一位歌手都不是要擔心台面機關，不是沒得睡，不是演唱會前都要趕錄音、趕活動，不是要擔心自己身體狀態或者身邊工作人員的安危，而是他媽的好好安排恆常練歌、一齊練歌、練舞、休息、repeat，心身安康。 我們看到的不單是安排不當，是對藝術訓練的無知，還有對藝術工作者的無理要求。

他又問：「是不是，對不對，應不應該？」

【MIRROR演唱會】Frankie跌傷後報平安 逾萬網民聯署要求主辦方注意演出安全

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

表演有改動

另外，首場表演時，不少鏡粉擔心12子於橋上演唱時會發生危險，紛紛強調MIRROR的安全才是最重要。

昨晚的第二場MIRROR演唱會演出已出現了改動，原定在橋上的表演改為在平地上進行，未知未來10場會否再有其他調動。

AK舉動暖心

另外，有Dancer感激AK建議讓Medical Team亦要照顧Dancers，並謂：「大家周身傷痛，真係好彩有佢哋幫我哋治療、放鬆、預防，冇佢哋都唔知點算好，辛苦晒了，感動感謝！」

AK謙稱自己只是提議，由公司出錢聘Medical Team給予Dancers照顧。