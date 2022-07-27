【授勳藝人】汪明荃相隔18年獲頒「金紫荊星章」　入行逾半世紀擁多個榮譽博士學位

▲ 汪明荃相隔18年再獲港府頒授「金紫荊星章」。

人稱「汪阿姐」的汪明荃縱橫演藝界56年，德高望重，對本地藝術文化貢獻尤多，特別在振興、弘揚和傳承粵劇方面更是不遺餘力。

阿姐繼2004年獲當時特首董建華頒發「銀紫荊星章」後，相隔18年再獲香港特別行政區政府頒授「金紫荊星章」。

對於再度收穫紫荊星章的汪阿姐，坦言非常高興，自己的工作獲得政府肯定：「非常開心，與上次獲頒『銀紫荊星章』已相隔好耐。第一次獲『銀紫荊星章』好興奮，今次比較平靜，因為已有一個，再獲頒感到點意外。」

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粵劇貢獻尤多

阿姐一直努力為粵劇作出貢獻，故能獲頒殊榮，而她多年努力亦是大眾有目共睹，包括取場地及在疫情期間爭取演出。她盼到大灣區繼續演出，認為這裡不少觀眾講廣東話，十分適合粵劇演出，不過一切視乎特首如何推動業界，並讚揚霍啟剛一直傾力幫助業界。

雖然汪阿姐中學會考得6分，擅長表演藝術的她畢業後投考麗的映聲第一期訓練班入行。在圈中打滾多年，由粵劇、電影、電視劇、主持等等均有涉獵，多年來醉心於粵劇的推廣，在社會上屢獲名銜。

▲ 汪阿姐多年來獲大台頒發的獎項。（Instagram圖片）

擁多個博士學位

阿姐入行超過半世紀，擁有多個榮譽殊榮，包括2007年獲香港城市大學頒發榮譽博士學位，同年獲得「世界傑出華人獎」；2009年獲香港演藝學院頒發榮譽院士以及榮譽博士榮銜；2010年獲職業訓練局頒榮譽院士榮銜；2018年獲得香港理工大學頒發大學院士。

而無綫亦在《萬千星輝頒獎典禮2012》中向阿姐頒發「萬千光輝演藝人大獎」；於《萬千星輝賀台慶2021》獲頒「TVB 50周年金禧服務大獎」。

此外，汪阿姐曾任全國人民代表大會廣東地區代表，又是八和會館的主席，公職甚多，事業成就有目共睹。

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