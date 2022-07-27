【中一派位】入Band3學校無前途？　過來人嘆英文難追︰DSE99%人拎唔到3322

▲ 有過來人認為讀Band 3中學無前途，尤其英文很難追上。

昨日（26日）升中派位放榜，有人歡喜有人愁，入到心儀中學的學生鬆一口氣，相反就要苦惱未來6年的學業路。日前有網民以過來人身份在網上討論區分享，認為讀Band 3中學無前途，尤其英文很難追上，他指有99%的Band 3學生在中學文憑試（DSE），未能取得符合入大學基本要求的「3322」成績。

最新影片︰

畢業多投身低下階層職業

該名網民周一（25日）於「連登討論區」，以「入左band3中學無前途其實係真」為題發帖文，講述自己曾就讀Band 3中學的經歷，表示「入面個個掛住玩，無人諗住讀書」。他指成績相對較好那班同學只是偶爾讀書，其實同樣無心向學，老師也教到心淡。臨近考DSE那一個月，有三分一班同學略為溫習，可是他表示︰

英文本身底差，又無一個有效嘅讀書方法。一級入面，有80%嘅人都係拎唔到5條2，99%嘅人係拎唔到3322。

即使計算由副學士及高級文憑轉讀學士學位的學生，人數亦少之又少，他形容「加埋兩隻手都數曬」。不少Band 3中學的同學做倫敦金買賣、跟車送貨、入紀律部隊，他認為大多只能投身社會最低下階層職業。他最後寫道︰

係有啲Band 3出身嘅讀書讀到好叻，不過加埋佔全香港學生都唔知有冇1%。所以你話，入到Band 3中學係唔係已經打定輸數冇前途。

網民︰Band 3學習風氣差

網民就此熱議，有不少曾讀Band 3中學的網民認同樓主，表示「Band 3學習風氣差，學生學習動機弱」、「英文差係死症」、「唔知自己英文真係好差」、「升到F6全力讀書，但英文都係好難追」。有人建議入Band 3中學學生及早轉校，又或將來讀專上學院博轉入大學學士學位。點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

一個家庭兩個例子

其中一名網民分享其家庭例子，他曾讀以前稱為Band 5的中學，會考17分，一科考獲A，已是全級第二名。可是他英文成績不濟，會考英文課程甲（Syllabus A）取得C，預科英文則拿U，有感「真係個底太弱搞唔掂」。他現在做廚房工作，入職10年月薪僅萬多元。而他的妹妹當年讀Band 1英中，英文好，其後入讀埋工大學，與外國人結婚。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳