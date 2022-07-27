【膠袋徵費】有議員倡徵費增加至2元　批發及零售界：令消費者成本增加

▲ 有議員倡徵費增加至2元，批發及零售界指提高徵費令消費者成本增加。（資料圖片）

政府計劃修例提高膠袋徵費至1元，目標今年底實施。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓建議，徵費應該提升至2元，估計可令使用量再減少40%。謝偉銓今日（27日）在商台節目指，徵費的立法原意是減少用膠袋，但近年膠袋用量逐年增加，認為徵費水平應達到足以讓市民關注的水平：

膠袋徵費立法原意是減少膠袋，但經過咁多年，睇數字成效強差人意，收費要高啲，去到一個水平令人緊張啲，我要畀一蚊或者兩蚊，如果兩蚊讓我緊張啲，令到我三思是否需要膠袋。

他認為需要就機制定期檢討，包括就定價及成效檢討，再針對成效分析及問題，採取改善方法。

批發及零售界立法會議員邵家輝於同一節目表示，零售業界對加徵膠袋費未有很大抗拒，由商戶代收亦不涉行政費用，對商戶成本影響不大。但邵家輝認為，徵費一元還是兩元的成效分別不大，「亦有人話不如一次過收夠20蚊，但會影響市民消費意欲，平時買幾蚊嘢，我點解要畀20蚊買個膠袋呢，有核機會矯枉過正」，而購買濕貨或冷凍貨品有必要使用膠袋，若膠袋徵費加至2元，對消費者始終都是成本。

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記者：陳麗娜