【白色強人II】羅毓儀演繹哭別亡母獲網民激讚　感激胡定欣助入戲：好似有個依靠

▲ 羅毓儀淚崩亡母一幕超虐心。

TVB重頭劇《白色強人II》近日熱播中，昨晚（7月26日）劇情講祝文君所演的結節性硬化症病人趙宛蘭，於YT（郭晉安飾）主刀的手術期間去世，而其女兒方敏 （羅毓儀飾）未能見亡母最後一面，羅毓儀演繹淚崩一幕超虐心。

現年26歲的羅毓儀為藝訓班出身，年紀輕輕已經很好戲，曾於配音比賽節目挑戰聲演韓馬利《溏心風暴3》角色。而且，為追演員夢的她更放棄當MT（見習行政人員），已成為TVB「親生女」的羅毓儀於3年內極速上位！

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《白色強人II》最新劇情講祝文君所演的趙宛蘭於立法會發言期間暈倒，最後被送往明成北醫院，YT動手術替清除腦積血期間，發現其肺腫瘤突然爆裂出血，趙宛蘭更命危。

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▲ 羅毓儀劇裡飾演祝文君女兒。（影片截圖）

葉晴冒雨尋方敏

胡定欣所演的葉晴冒雨尋找宛蘭女兒方敏，希望她趕及見母親最後一面，在車上方敏已心急如焚，她對葉晴說：「葉醫生開快些，我怕我們趕唔切。」葉晴即安慰道：「放心，你媽媽身邊有個好叻的醫生，你一定能見到佢。」

可惜趙宛蘭突然血壓急跌，最後更心臟停頓，雖然YT努力搶救，最終也返魂乏術，葉晴跟方敏趕至醫院，方敏催促說：「葉醫生快啲，媽媽等緊我。」

葉晴接到來電知悉宛蘭已離世，她即對方敏說：「對唔住。」未能見亡母一面的方敏即時爆喊，葉晴即擁著她作出安慰。其後方敏接受電視台訪問，當中更哭著說：「如果佢無去立法會，佢就一定不會病發，就不會死。」

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羅毓儀感謝胡定欣

羅毓儀演繹這幕淚崩別亡母戲，令人看得痛心，她演得夠投入和自然之外，網民對於她「話喊就喊」讚口不絕，大讚有前途；並指當葉晴向方敏說「對不起」時，忍不住感動落淚。

羅毓儀受訪時坦言這次是自己首度正式拍喊戲，故此事前壓力相當大：「真係第一次演情緒咁高嘅戲，所以我好緊張、好大壓力唔知點做好；但又幸運地呢種情緒反而同個角色有啲似，因為方敏當時都係好徬徨同無助。」

她更感激定欣幫忙：「佢絕對絕對絕對絕對絕對有幫到我入戲，因為我嗰一吓個人真係好慌，當時定欣攬住我，嗰刻我好感覺到定欣擁抱入面嘅關懷，所以佢攬住我後，我反而喊得更加放，覺得好似有個依靠、可以真正鬆落嚟。」

▲ 羅毓儀為藝訓班出身。（取自instagram）

棄高薪厚職

走日系可愛少女路線的羅毓儀於2019年投考藝訓班，之後加入TVB當藝員，在城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位的她，畢業後曾於內地中山當MT，最終放棄高薪厚職當演員。

2020年5月，她於處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演美少女作家「路小小」一角，雖然角色得幾句對白，憑著可愛樣子獲網民關注，更被指樣貌女子組合 Cream 成員李蘊相似，其後演出機會不斷，曾參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》等劇集。

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成TVB「親生女」

在2021年4月羅毓儀參加真人騷節目《好聲好戲》，在節目中越級挑戰主席評判韓馬利，聲演對方在《溏心風暴3》的角色，演繹於醫院喪罵媳婦剋死自己兒子一幕，既要演繹出喪子之痛，又要情緒大爆發，而Yuki更配音配到喊，相當入戲。

及後，羅毓儀加入成為J2節目《#後生仔傾吓偈》主持之一，以及轉簽經理人合約。

另外，祝文君所演的趙宛蘭是參照真實個案，結節性硬化症病患者池燕蘭於2017年4月在立法會公聽會為罕見病藥物資助發言，希望為病人渡過「有藥無錢食」的難關，但她於發言12日後即離世。