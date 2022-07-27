【家教修養】4歲兒吵鬧自取點餐紙及筆任畫　餐廳批父母為安心進餐視若無睹

▲ 一對年輕父母，為咗安心食飯，自取點餐紙及Marker任4歲仔亂畫及搗蛋。

生仔真係要考牌！台灣一名4歲男童在餐廳大吵大鬧，父母為安心進餐不但視若無睹，更未經店家的同意，不問自取餐廳的點餐紙及Marker任兒子亂畫，令店主極為不滿，發文直指該父母沒質素，「不會教育就不要亂噴精好嗎？」

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店主在Facebook專頁《爆怨公社》上發文，稱年輕父母只會生不會教，寵壞下一代。他指一對年輕父母和嫲嫲，帶著年約4歲的男童來到餐廳吃晚飯，男童從點餐到離開前都在哭鬧，父母沒有任何制止動作，只有嫲嫲一直在安撫，男童還露出小少爺般的傲氣，硬要長輩照著自己方式做，直指該父母平時遷就慣，寵壞了男童。

該年輕父母，為了可以安心吃飯，未經餐廳同意便私自取了兩張點餐紙及Marker讓兒子亂畫，

今天不是計較傳單這一兩塊錢的事情，小朋友年紀小不受控也可以理解，但不能忍受的是父母完全視若無睹，好像對坐的不是自己的小孩一樣…，更不能認同未經允許就拿店家的東西來安撫小孩，只為了讓自己好好用餐，然後無視小朋友拿著我們的點餐筆在桌上用力敲敲打打！（如果你知道你的小孩要塗鴉才會安靜，不是應該自己準備塗鴉文具或繪畫板讓小朋友帶出門嗎？）

男童除了亂畫外，作為父母更無視小朋友拿著點餐Marker在桌上用力敲敲打打，店主明白小朋友吃飯時，把桌面弄得亂七八糟的大有人在，也能理解與接受，但不代表可以接受放縱孩童跟沒素質的父母來作虐！店主對於新買不到一週就被敲到炸頭的Marker致上最深的敬意與歉意，抱歉沒有好保護它！

店主的貼文出街後，即引起網友熱議，更著店主禁12歲以下小童進入，「現在的人不婚不生或生的少，小孩子會這麼無法無天，身為長輩父母要檢討！」更指小孩像一張白紙，都是被大人慣寵壞掉，所以家庭教育很重要。

而店主也回應網友留言，指希望這次是偶發性個案，也有很多家庭客的教養都很好，小朋友吃完還會把碗盤疊好，離開時會跟叔叔阿姨道謝，

只是不希望今天這種偶發性個案變成未來的通案，因此拿出來討論一下，但看了某些留言，發現這樣道德跟情緒勒索的爸媽還不少呢……

店主留言突破盲腸，孩子不管教好，未來真的容易行差踏錯、誤入歧途，變成未來的通案就不好啦！

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責任編輯︰王明芳