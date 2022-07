【腦退化】男性較女性高一倍半機會患腦退化 研究指跳舞有效減緩海馬體退化

▲ 想預防柏金遜或防止腦部退化,不時在家聞歌起舞將腳遞便可。

Peter Lovatt是Dance Psychologist,專門研究跳舞與各種心理狀況之關係,其中一項很有趣的研究,是跳舞能否改善柏金遜症。柏金遜症是腦神經退化性疾病之一,全球已逾1,000萬患者,單單美國就有一百萬,每年新增個案六萬宗,而男性又比女性高一倍半機會患上此病。

已有不少研究發現,當柏金遜病人跳起舞來時,哪怕只是一星期兩次的舞蹈課,每次一小時,經過10星期後,柏金遜病人的平衡力、步態、肌肉耐力等都有明顯進步。而不同的研究用上不同的舞蹈,有探戈、阿根廷探戈、波列羅舞等,各適其適,重點不是甚麼舞蹈,最緊要是他們肯跟着音樂手舞足蹈。

Peter Lovatt進一步研究舞蹈如何改善柏金遜病人的認知、身體和情緒層面。他把病人放進不同舞蹈班,有即興郁身郁勢班、fever party班、印度Bollywood舞蹈班等,有時任由他們甩晒拍子照跳,有時則要求他們跟足拍子。十星期後,結果非常鼓舞,除了走路和平衡都有明顯進步外,患者身體的不適徵狀和情緒焦慮也減少了,重現精力充沛感!

跳舞為何有此奇效?有個研究很有趣,兩組合共120名健康成人參與者,一組每周跳舞三次,另一組每周做伸展運動。一年後,MRI顯示他們腦部的海馬體(Hippocampus,負責短暫記憶,隨年齡增長會逐年縮細退化1至2%)有很驚人分別:伸展運動組別如常退化,海馬體縮細1至2%,但跳舞組別的海馬體竟增加1至2%。

想預防柏金遜或防止腦部退化,不時在家聞歌起舞將腳遞便可。我在家早已set定「飛佛」跳舞歌單:《I Saw Her Standing There》、《Twist and Shout》、《Can't Buy Me Love》、《Blue Suede Shoes》、《Jailhouse Rock》……扭腳擰髻、欲罷不能,時或邊跳邊唱,是練氣良方。



