【襲擊女友】涉半年內4度襲擊女友 26歲休班警否認4罪11月審訊
社會 11:50 2022/07/27
26歲休班男警涉於半年內在寓所及港鐵站等地方，與女友爭執時掌摑及踢對方等，被控2項普通襲擊罪及2項襲擊致造成身體傷害罪，涉案男警今（27日）於東區裁判法院否認所有控罪，案件排期於11月14日開審，預料審訊3天，被告續准保釋候審。
2項普通襲擊罪指，被告彭天裕（26歲）於2021年7月15日，在鰂魚涌東隅服務式住宅某房間襲擊黃潔明，及於同年7月5日在紅磡都會軒某單位襲擊黃。
2項襲擊致造成身體傷害罪指，彭於2021年10月14日在屯門富泰邨秀泰樓一單位襲擊黃，及於同年12月24日在寶琳港鐵站襲擊黃，因而對她造成傷害。
控方透露擬傳召包括事主在內的2名證人，以及播放約1小時錄影片段。辯方則擬傳召至少1名證人，另不爭議醫療報告內容。
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記者：陳曉欣