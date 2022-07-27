【唱作歌手】Tyson Yoshi獲前老闆支持做音樂　被設計師出賣私隱：上了一課

唱作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）將於8月初連開３場音樂會，正在忙於準備開騷的Tyson於昨日（7月26日）作客商台節目《口水多過浪花》，接受主持鄭裕玲（Do姐）訪問時，向來直率的他坦言會於30歲轉戰幕後。

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獲前老闆支持做音樂

Do姐首次與Tyson做訪問，少不免問到其入行前的經歷。Tyson說：「我之前做化妝品牌日本、台灣店舖的設計......因為不想再繼續讀下去、做Archi，所以就做這一行。」

他表示也不太喜歡那份工作，而當時的老闆也很支持他玩音樂，他憶述：「他是一位好老闆，但店舖不是經常開門，我真的有一些空閒的時間，經常會在Office聽一些網上已做好的底，就戴著耳機寫詞。」

他指自己在大學時發現自己喜歡音樂，「以往認為做音樂的requirement是很高，要懂得詞、樂器，怎知道原來有已做好的底，我負責詞、melody就足夠，大學時也寫了一些英文作品給朋友聽，回來香港後就寫一些國語，就開始放上網，又結識了志同道合的朋友。」

直至2019年，已經沒有大假的Tyson需要到台灣出騷，老闆跟他說：「音樂玩唔掂，再返嚟做嘢。」他不忘大讚前老闆是十分開明。本來要再工作一個月的他，最後在老闆安排下只需多工作３、４天，就到台灣開騷。

▲ 《口水多過浪花》（Instagram圖片）

「我是做音樂的」

提到自己在香港的音樂發展，Tyson說：「《Christy》有600萬view，當時未如MIRROR的歌曲那麼瘋癲，我就是全香港最高view數的人。」

他續說：「但現實就是在街上是沒有人認識我，但反而那段時間令我更加踏實，我是做音樂的，不應該有這樣的心。我在這一行中所得到的也很make sense，從來沒有一種addictive to，不是要在走出來時成為全場的焦點。」

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地址被公開

Tyson稱在英國開騷前，於街頭上就不想被認出、感到不自在，也不想網上的留言內容涉及身邊人，直到現時，甚至連家中地址也被公開。

他重提豪宅被曝光一事，「真係好嬲，因為我的父母說OK就OK，但我又不可怪責他們不懂得say no。本來就是問我可否開名，但我當時就在台灣做音樂，沒有香港人是認識我。當時也沒有人認定我，你也要拿我的名字，你這個人真的有一點問題。」

Tyson覺得有很多方也不喜歡他，也早已預計有一眾Hater。他指從被設計師出賣私隱後上了一課，又因此曾被外賣員認出，令他很困擾。

「人哋一望，我就開始驚」

對於愈來愈出名，Tyson笑言：「我在英國時是開心，穿衣也比較多顏色，我想要回別人的注目，但不是純粹是我的outfit。」

他續稱：「後來，我在銅鑼灣、旺角，我說一定不被這一些事影響得到我，我也是要接納的，照樣乘坐巴士、地鐵，當有人看到我，我一停下來與別人拍照，我也不會拒絕。」他表示：「人哋一望，我就開始驚，低下頭、開始出冷汗」。Do姐認為Tyson需要克服、學習。

▲ Tyson Yoshi（Instagram圖片）

30歲時不做歌手？

他認為每一個年紀也該做當時適合做的事，希望30歲可以做幕後、MV導演。

Tyson解釋指：「我最近的3、4個MV是由自己任導演，我也有興趣，老實說，寫歌也會悶，我很清楚整個過程，就是沒有新鮮感。做導演就很有我剛剛接觸音樂時的感覺，寫詞、melody時已在想MV的畫面，所以整件事是很一體的。」