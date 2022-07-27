【TOPick 獨家優惠限時搶】$420 享用 KollaBo 高級日本A4/A5和牛極上稀少部位燒肉拼盆(25份)

KollaBo 限時優惠

TOPick會員獨家專享優惠 $420 享用 高級 日本A4/A5和牛極上稀少部位燒肉拼盆(180g)

【TOPick 獨家優惠限時搶】KollaBo與TOPick新聞聯手送出TOPick會員專享優惠，立即登入或註冊成為TOPick會員 並按下文中「限時搶」按鈕即可拎走獨家優惠！

首25位參加者可獲 KollaBo 8折優惠碼，以會員獨家優惠價 $420 享用高級日本A4/A5和牛極上稀少部位燒肉拼盆(180g)。

會員登入後以按取文章內「限時搶」按鈕為準，先到先得，數完即止！

KollaBo 嚴選了 15 間韓日地道餐廳中的人氣料理和配方，並收歸於同一間餐廳之中，令客人只需要在一個地方就能品嚐到當地最地道的菜式！餐單種類繁多，而每道菜均來自具有不同歷史的韓國品牌，務求客人可以體驗到韓國老字號和人氣商店的正宗傳統味。

KollaBo 的燒肉採用了由日本農場直送的高級日本A4/A5 和牛，提供各種優質和罕見部位，絕對能滿足一眾燒肉愛好者的需求。

Terms & Conditions:

此優惠於2022年8月19日至10月31日內適用

此優惠只適用於堂食使用

訂座請致電: 2529 8813，並於點餐時出示此 QR code 與服務員確認

此優惠不可與其他優惠同時使用，恕不得兌換現金

另需收取加一服務費

每檯只限用此優惠一次

如有任何爭議，KollaBo 保留最終決定權。

【限時搶玩法】：

- 下載及開啟hket App

- 在8月5日下午1時 - 8月7日下午1時期間以TOPick會員身份登入hket app

- 「限時搶」活動文章內會出現「限時搶」按鈕，點撃按鈕即可獲取獨家優惠！(如下圖)



首25位參加者可獲KollaBo 8折優惠碼，以會員獨家優惠價 $420 享用高級日本A4/A5和牛極上稀少部位燒肉拼盆(180g)。

得獎準則：於指定時間內以TOPick會員身份登入hket app並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得優惠券，名額數量有限，送完即止。

截止日期：8月7日(星期日)下午1時正

公佈得獎：8月16日(星期二)以電郵形式發送優惠券給各成功登記者, 參加者請留意電郵郵箱



如有問題，歡迎查詢

電郵： topick.mktg@hket.com

Whatsapp查詢

條款及細則：

- 每位參加者均須 讚好 TOPick新聞 Facebook專頁 及登記成為TOPick會員 (免費)，如非TOPick會員，請按【會員登記】；如未下載hket App，請按免費【立即下載】。

- 每人只限登記一次, 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

- 得獎準則：於指定時間內在hket App進入「TOPick會員專區」並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得此優惠，名額數量有限，送完即止。

- 所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。

- 所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。

- 每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。

- 任何因電腦、通訊工具、網路等技術問題而導致參加者所遞交的參加表格有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或損毁等情況，TOPick概不負責。

- 如得獎者領取優惠券後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。

- 有關獎品之品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準，TOPick概不負責。

- 得獎者須確定所提供的個人資料無誤，因逾期領獎/未能聯絡/資料出錯/未能出示所需領獎資料等,而未能領取獎品，TOPick概不負責，得獎者將不獲補發獎品；獎品名額將作廢，其他參加者不能補上。

- 一經遞交即代表參加者表示同意接受香港經濟日報集團私隱條款 及TOPick本次活動之一切條款及細則，並同意受其約束。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不得參與是次活動，以示公允。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick及大館樂茶軒保留一切最終決定權。