【海洋公園】楊潤雄到訪了解營運狀況及未來計劃　於安安弔唁區寫上緬懷字句

▲ 楊潤雄到訪海洋公園了解營運狀況及未來計劃，於安安弔唁區寫上緬懷字句。（楊潤雄專頁提供）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，疫情影響下，海洋公園自2020年至今經歷了四次閉園，打撃不輕，但園方亦與許多旅遊業界機構一樣，在逆境中努力維持經營。他於社交網站專頁發文指，昨日（26日）與旅遊事務專員沈鳳君趁海洋公園例休的日子，到訪園區，並與董事局主席龐建貽會面，了解目前營運狀況及未來計劃。

此外，近日天氣酷熱，楊潤雄特意向龐主席表達對園內人員在高溫下工作的關注，亦知道管方已經實行不少措施預防員工中暑以及謹守職安健的建議。

楊潤雄亦專誠去到香港賽馬會四川奇珍館大熊貓安安的弔唁區，緬懷這位親善大使在香港生活的點滴，「安安一生都帶給我們歡樂，留下了許多美好回憶，我在弔唁冊上寫上感謝和懷念的字句，聊表心意」。

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責任編輯：陳麗娜