【潮物速報】山系背囊獲美國脊骨神經醫師協會認證　The North Face全新護脊背囊

▲ The North Face推出全新山系背囊，當中有部分款式經美國脊骨神經醫師協會認証。（圖片品牌提供）

氣溫高達35度，真的叫人吃不消，酷熱的天氣下雖然不宜行山，最宜到冷氣商場選購山系用品，待秋涼一到，即可整裝待發行山去。行山除了要帶備足夠的飲料外，一個可以幫助你減輕負擔的背囊都絕不可少，最近The North Face推出的全新背囊，就通過美國脊骨神經醫師協會認證，證明上山下海用得舒適。

The North Face通過美國脊骨神經醫師協會認証（ACA）的背囊名為HOT SHOT SE背囊，結合舒適度及大容量設計，使背囊簡約高效，輕量耐用。在滿足日常通勤收納的同時，還採用了創新背板技術，為背部帶來良好支撐，降低負重感。背囊面料採用DWRTM防水面料，就算突然遇上惡劣天氣亦無懼背囊內的東西弄濕。

▲ Youth Mini Recon背囊。（$450/圖片品牌提供）

至於另一款實用性高的全新背囊名為BOZER BACKPACK，設計上，參考了高科技背囊設計理念，同時俱備DWRTM防潑水處理和透明CorduraR防撕裂面料，令背囊經久耐用，背囊內置空間寬裕，不論是越野裝備或是親子用品都能極盡囊括，十分適合與家人外出時使用。

另一款山系背囊名為BERKELEY，外型開宗名義走山秋和日常生活皆可兩用的款式，BERKELEY DAYPACK採用經典簡潔的戶外風格設計，起皺面料和復古紋理互相結合，結合超大容量與一貫的防潑水處理，對於偶爾行山，但孜想背囊外型在日常生活可用的，這個系列就最是合適。

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此外，今次更加推一款適合為兒童使用的Youth Mini Recon背囊，加厚了的背板和肩帶讓小朋友在出行時倍感舒適。拉鏈主袋容量十足，增設旁開釦設計，便於收納各式物。

記者：何偉雄