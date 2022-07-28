【消暑貼士】日本實測房間放2支冰水　30分鐘後室內溫度下降4°C

▲ 日本實測房間放2支冰水，30分鐘室內溫度降4°C。

夏天熱辣辣，難免會冷氣降溫，不過長開冷氣又怕電費貴？不妨試試其他消暑方法。最近有日本網站實測，將兩瓶結冰的水放在房間地面，30分鐘後可令室溫降低4度。

日本健康生活網站「Hint-Pot」近日進行一項實驗，工作人員在未在開窗戶或冷氣的狹小房間內，將兩樽雪凍結冰的水，放在膠盒中，底下鋪一條毛巾，然後記錄各個時段的室內溫度、濕度變化。結果發現，過了30分鐘後，室溫降低了4度。

測試過程的室溫變化如下：

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實驗開始時：房間溫度28.4度，濕度61%。

10分鐘後：溫度下降至27.6度，濕度57%，體感涼爽。

30分鐘後：水樽樽身開始形成水滴，房間溫度降至24.8度，濕度則上升至64%。

1小時後：溫度和濕度沒有太大變化，工作人員開始用風扇吹向冰水，溫度稍降至24.2度，濕度升至66%。

3小時後：濕度無變化，但溫度回升2度，水樽表面布滿水滴，其中一個水樽內的冰塊已完全融化。

5小時後：兩個水樽內的冰塊都完全融化，溫度回升至27.5度，實驗結束。

結果顯示，將已結冰的水放在室內10分鐘，可降低溫度及濕度，但其後濕度維持在60%左右水平，沒有繼續下降；而室内溫度會一定時間內下降，也有涼爽感。雖然根據空間的大小，效果會有所不同，但亦不妨一試。

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責任編輯：羅嘉欣