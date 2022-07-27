【我是現場005】夥Jason開騷王嘉儀大讚好好先生　陳柏宇盼擦出新火花

▲ 陳柏宇夥同新晉歌手王嘉儀開騷。

陳柏宇跟新晉歌手王嘉儀首度合作，二人將於下月27日舉行《我是現場》音樂會005 。

過去二人偶爾會在音樂活動上遇見，只是打個招呼而已，彼此無進一步認識、更從未試過有合作的機會，Jason只靠聽歌來對Sophy作初步了解，他說：「都係透過Sophy嘅歌曲去初步了解。

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當知道今次同Sophy合作，即刻上網聽同睇佢出過嘅歌曲，覺得佢係一個對自己音樂好有Style嘅女孩子。」

至於Sophy，最記得Jason的，就是他那好好先生的個性，她回憶道：「過去都會喺一啲樂壇頒獎禮上見到Jason，好記得有一年佢拎『我最喜愛的男歌手』一獎，致謝辭係叫大家投其他歌手，等大家都可以攞獎，我就覺得呢個人好warm，呢個Moment好難忘。」

▲ 陳柏字望二人可擦出不一樣的火花。

Jason與Sophy的音樂風格各走兩極，但都異口同聲表示今次合作演出不僅為樂迷，也為自己帶來新鮮感。Jason說：「其實我一直都好喜歡同新嘅音樂人合作，好似之前就同Novel Fergus、Kiri T、Serrini等人合作過，而每次合作都會有新嘅體驗，相信今次都唔例外。」

Sophy也說：「Jason講嘢都用丹田，好勁！可想而知佢唱歌功力相當深厚，加上佢唱歌有講故事嘅感覺，相信到時我都會沉醉其中。」

▲ 陳柏宇跟王嘉儀下月尾開騷。

另外，Jason與Sophy也預告二人將會為今次音樂會度身訂造不一樣的歌單，其中Jason最期待聽到自己的作品會滲入Sophy的風格，他說：「Sophy嘅音樂唔係香港常見嘅曲風，好想將Sophy嘅音樂元素擺喺自己身上。」

Sophy亦聽到Jason的獨特性，也期待二人擦出不一樣的火花，她說：「Jason作為男歌手，佢嘅音域好濶，係應該可以唱到好高音嘅男星，我自己作為女歌手把聲有啲磁性，亦都算係唱到幾低音嘅女歌手，所以喺聲音上嘅碰撞應該可以好好玩，好期待同Jason唱合唱歌，同埋改編一啲歌曲。」