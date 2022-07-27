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【中秋節2022】富豪酒店迷你奶黃月餅早鳥7折　必試伯爵茶味茶香縈繞回甘【內附連結】

休閒消費 13:27 2022/07/27

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在8月9日前選購富豪酒店中秋月餅可享低至7折的早鳥優惠。(圖片由酒店提供)

為慶祝中秋佳節，富豪酒店推出多款月餅禮盒，除了傳統的雙黃白蓮蓉系列之外，亦有創意的迷你特色奶黃系列，在8月9日前選購月餅更可享低至7折的早鳥優惠。

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迷你特色奶黃系列

深受港人熱愛的奶黃月餅，師傅炮製出三款不同口味。先有傳統的奶黃月餅，採用了法國牛油及頂級鹹蛋黃，用料夠講究，甫入口便感受到香滑奶黃餡料，齒頰留香。至於流心版本的奶黃月餅一樣吸引，咬開鬆化的牛油餅皮，濃郁綿密的奶黃流心一湧而出。另有加入伯爵茶的奶黃月餅，茶香縈繞，回味甘香。

想一次試勻三款奶黃月餅，可選迷你奶黃三色賞（6件裝），每款月餅各2件。另亦有迷你至尊奶黃月餅（六6件裝）和迷你流心奶黃月餅（6件裝）可選。

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傳統月餅系列

師傅揉合多年製作經驗，帶來經典雙輝月餅（4件裝），包括雙黃金黃蓮蓉月餅兩2件及陳皮豆沙月餅2件，前者選用頂級黃蓮蓉製作，後者以幼滑紅豆沙配以幽香醇厚的遠年陳皮作餡，甜度恰到好處。雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）以絲滑醇厚的白蓮蓉搭配甘香鹹蛋黃，齒頰間的蓮子幽香，造就回憶中的傳統滋味。

送禮之選有七星伴月茗茶禮盒，或是花好月圓月餅特別限定版。前者有8個傳統口味月餅及4包經典茗茶，而花好月圓月餅特別限定版則配上設計典雅的鏤空燈籠連儲物盒，內有3個傳統口味月餅及4包經典茗茶，一口月餅配一啖茶，圓滿相聚時刻。

即日起至9月9日可於富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店及網上商店訂購各款月餅禮盒。換領日期為8月8日至9月9日。

記者︰劉妙賢

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