【房屋政策】「樂住‧FUN享」過渡性房屋暫收204份申請　超額2.68倍

▲ (吳秋北fb直播)

樂群社會服務處與恒基兆業地產有限公司合作推出樂群首個過渡性房屋項目「樂住·FUN享」上周一（18日）起已接受申請。截至昨晚（26日）已收到204份申請，超額2.68倍。

樂群社會服務處表示，審批時會考慮申請者輪候公屋多久、現居環境及財務狀況等，獲批後可入住兩年，如仍未上樓，有機會續租多兩年。

首批在何文田太平道、勝利道以及中環卑利街，預計最快9月入住，租金介乎4,000多元至6,000多元。

「樂住．FUN享」項目由樂群社會服務處與地產商合作，並獲政府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助，於2022年上半年正式啟動，預計在同年第三季至第四季陸續入伙，將提供30個2至3人單位和56個4至5人單位，最多可容納360人居住。

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責任編輯：余思嵐