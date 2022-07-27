【CEO媽媽】孖女主題樂園慶祝12歲生日　黎姿貼地教女需分擔家務

▲ 黎姿貼地教女，就算生日都是去平民主題樂園慶祝。

擁有美容集團的CEO媽媽黎姿 (Gigi) 與老公婚後育有3名女兒，孖女Gianna與Patricia最近12歲生日，Gigi沒有為孖女舉行公主式的生日派對，反而一家人去了海洋公園遊玩，而且活動相當平民，夾公仔、坐纜車、玩過山車及海盜船等，已令3個女興奮不已，齊齊享受平民的快樂。

最新影片推介:

Gigi於IG分享她為囡囡慶生的靚相，並留言表示：「看著小朋友慢慢長大，是很奇妙很快樂的體驗，轉眼間她們已12歲了。當父母就是要盡量給他們愉快的成長環境，多陪伴，所以，今日陪兩位主角一齊到樂園開心玩。Happy birthday to my twins ！」

她又公開了這對孖的最新近照，雖然看不到樣子，但可見兩個女兒臉尖尖，身材纖瘦，樣貌身材都似足媽咪，遺傳了Gigi的優良基因。不過Gigi孖女原來並不一樣高，很大機會是異卵雙胞胎，而其中一個比較高的已接近媽咪的高度。

▲ 轉眼就12歲喇！

Gigi雖然作為CEO又家住半山豪宅，但從來不溺愛女兒，她不主張女兒嬌生慣養，更會要求她們分擔家務，包括洗碗、抹餐桌。而女兒也有板有眼，非常勤力。黎姿道出對女兒的期望︰培養她們的獨立性和責任感，從小讓她們學會照料自己。

而Gigi雖然工作繁忙，但仍然會抽大部份時間陪伴女兒成長，她們除了一同玩玩具，黎姿還會親自教女兒美甲、烹調美食、做手工及製作微型盆景，可見在家庭教育和陪伴子女方面，她並無假手於人。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者:王明芳