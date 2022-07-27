【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習

▲ 羅敏莊與9歲女兒抵達泰國升學，展開移居生活。

藝人羅敏莊早前曾向傳媒透露，決定於7月底帶同9歲的女兒陳禛移居泰國，丈夫陳國邦則留港工作賺錢。昨日（26日）羅敏莊於社交平台發帖指已到埗，相信已與女兒抵達泰國升學，展開移居生活。

母女努力適應新生活

陳國邦與羅敏莊夫婦早有計劃移居泰國曼谷，因此早已安排陳禛入讀本地英基國際學校，以便銜接泰國的國際學校。不過，因疫情關係，他們的移居計劃受阻，直至最近羅敏莊才指落實與女兒於7月底移居泰國。她昨日於facebook發帖，上載與陳禛搭飛機的照片，並簡單寫道︰

到埗！多謝大家支持和關心！我和陳禛都會努力學習！

▲ 羅敏帶陳禛搭飛機赴泰國升學。（facebook圖片）

從照片可見，母女看來相當精神，似乎很期待新生活。陳禛已獲當地學校取錄，羅敏莊會先陪伴女兒適應一段時間，待有工作才回港。而陳國邦因工作關係，留港繼續工作賺錢。

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陳禛或讀泰國哈羅國際學校

羅敏莊早前曾接受TOPick專訪表示，「移居」不同「移民」，她沒有放棄原居地的國籍和身份，而是以較長時間在海外旅行的模式，申請長時間的旅遊簽證赴泰。她與陳國邦早於2016年斥資約300萬，在曼谷買入800呎單位。

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為了讓女兒移居泰國後仍能接受良好教育，羅敏莊早已著手物色一些國際學校。市區和郊區學校各有利弊，她表示「譬如郊區的地方會大很多給學生玩，但可能要寄宿。市區學校細好多，但相對交通方便」，她會與女兒商量，選擇一間適合她的學校。

她安排陳禛在港就讀英基學校協會（ESF）轄下私營獨立學校啟新書院，考慮到泰國有很多國際學校，女兒不難銜接海外國際學校。至於是否安排女兒入讀貴族學府「哈羅國際學校」，她當時指未決定，最後決定亦會交給女兒。

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責任編輯︰王明芳