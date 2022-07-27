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【入稟索償】被指涉襲警裁定無罪　男生指羈押期間受傷入稟向警索償

社會 13:18 2022/07/27

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被指涉襲警裁定無罪，男生指羈押期間受傷入稟向警索償。（資料圖片）

23歲男生早前被指於2019年8月初，在黃大仙港鐵站外撲跌1名警長及1名警員，經審訊後被裁定2項襲警罪名不成立。該男生昨（26日）入禀區域法院，向其中1名警員及警務處處長索償，指被羈押時受到傷害，因該警員及警務處處長疏忽及違反《香港人權法案條例》而造成的攻擊所致。

原告嚴世宏，答辯人為警員麥永祥及由律政司司長代表的警務處處長。入禀狀指，原告於2019年8月3日在黃大仙港鐵站D2出口附近，遭麥羈押期間受傷，原告所受的傷害是由於麥、警務處處長的疏忽，及或違反《香港人權法案條例》而造成的攻擊、酷刑所致，要求答辯人作出賠償。

翻查資料，原告嚴世宏早前被指於2019年黃大仙港鐵站外示威時，撲跌警長徐兆雄和警員麥永祥，被控2項襲警罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

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記者：梁錦麟

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