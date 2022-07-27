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【手機過熱】超過35°C用手機可永久縮短電力　Apple官方教6大避免手機過熱方法

休閒消費 13:42 2022/07/27

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超過35°C用手機可永久縮短電力，Apple官方教6大避免手機過熱方法。

天氣持續酷熱，不但人會熱到中暑，手機若在高溫下持續使用，也會造成永久傷害、縮短壽命！Apple公司在官網發出警告，指iPhone、iPad 或 iPod touch過熱或過冷，都會對電池健康造成影響。Apple技術支援部教6大方法，令手機避免過熱。

最新影片：

過熱時可能停機

Apple在聲明中指出，應在攝氏0度至35度環境中使用iOS和iPadOS裝置。若在極高溫的環境下使用，則可能會永久縮短電池續航力。另外，不使用時，裝置應存放在攝氏-20度至45度環境中。

官方舉例，手機在進行初次設定、備份回復、無線充電及使用高耗能程式、連續播放高畫質影片等行為，都可令裝置變得更熱。手機過熱將令充電速度變緩慢，甚至停止充電；顯示器會變暗、訊號變弱。甚至超過溫度臨界值時，畫面會顯示溫度警告，手機將停機，只可撥打緊急電話。若要盡快恢復使用裝置，應關機並移到較涼爽、避免陽光直射的環境中冷卻。

官方亦警告，勿將裝置留在車內，以防裝置溫度過高；也要避免將裝置長時間置於陽光直射下，及避免在高溫或陽光直射環境長時間使用高消耗功能。睡覺時，不應將充電中的手機放在枕頭底，否則會令手機無法散熱，造成潛在危險。

6大避免手機過熱法

不想酷熱天氣下出現「hang機」，Apple技術支援部回應，有6大方法可令裝置避免過熱、快速降溫：

  • 關閉不使用的後台程式
  • 關閉手機自動下載及更新程式功能
  • 手機充電時若過熱，應立即停止充電
  • 避免充電同時玩遊戲、看影片或通話
  • 避免使用散熱不良的保護殼
  • 避免長時間使用高耗能手機程式

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責任編輯：羅嘉欣

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