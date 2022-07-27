【TVB藝訓班】譚俊彥羅冠蘭任客席講師分享演戲心得　視帝即場演繹瞬間谷眼淚

▲ 譚俊彥為本年度無綫藝員訓練班擔任客席講師。

譚俊彥（Shaun）日前現身將軍澳電視廣播城，與擁有豐富演出經驗的前香港演藝學院副教授羅冠蘭，為本年度無綫藝員訓練班擔任客席講師，與來自香港、內地及馬來西亞學員分享演戲心得。

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即場大展喊功

Shaun即場傳授演喊戲心得，他先幽默地解釋何謂「假喊」拉近與學員距離，再強調喊戲重點是要放鬆︰「我會用（演戲時）對手畀我嘅刺激，我會望住我嘅對手、利用空氣嘅流通你先放鬆到，慢慢你就Feel到對眼Hold唔住啲眼淚，其實你覺得自己好多眼淚咩？鏡頭上睇唔到，所以控制住唔好講嘢，到最後先望住對手講對白。」

譚俊彥一邊說一邊瞬間眼泛淚光，睇到一眾學員紛紛驚嘆兼拍掌。

▲ 譚俊彥即場傳授演喊戲心得。

大讚Shaun為人謙卑 對演戲有熱誠

事後Shaun與羅冠蘭齊齊接受無綫娛樂新聞台訪問，羅冠蘭對Shaun讚不絕口：「佢對初心堅持、對熱愛表演嘅尊重，令我覺得好感動，所以我好錫佢。」

談到阿Shaun年初憑劇集《換命真相》連奪視帝及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，羅冠蘭指Shaun至今仍保持謙卑性格，她續說：「相信有啲人唔係特登，但好易會『浮（囂張）』咗，但我從來冇感覺過佢驕傲。」

聽罷Shaun即笑住謙稱：「我未成功㗎！我未成功㗎！我要繼續努力，好多地方都可以做得好啲，仲有好多嘢要學。」

至於提到在演藝學院執教多年，羅冠蘭自認是「嚴師」，故對藝訓班學員甚有要求：「對於短期訓練，唔嚴厲喺短時間裏面係冇辦法迫到佢哋嘅小宇宙出嚟。」



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