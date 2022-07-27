【下午茶2022】8大酒店及餐廳高質下午茶推介　人均$108起歎精緻茶點兼做善事

▲ 8大酒店及餐廳下午茶推介合集。

夏日炎炎，在冷氣下歎高質下午茶的確是享受假日的最佳方法。TOPick為你精選8大高質餐廳及酒店下午茶推介，大家不妨趁著假期和親朋好友來品嚐美食和打卡，過一個悠閒寫意的下午。

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1. ANGEL & DEVIL香芒盛燕下午茶

▲ 香芒盛燕下午茶。(圖片由品牌提供)

西餐廳及酒吧Angel & Devil推出香芒盛燕下午茶（2人套餐），當中包括燕窩大蝦芒果乳酪、香煎和牛粒配多士及芒果醬、 煙三文魚芒果蟹肉忌廉芝士卷、慢煮55℃龍蝦肉芒果忌廉汁酥皮盒 、白朱古力椰子芒果燕窩雲朵慕絲蛋糕、北海道牛乳奶凍配燕窩芒果及有機蜜糖 、自家製芒果馬卡龍 、清酒水晶燕窩芒果布甸、燕窩芒果千層酥配椰子忌廉、芒果及黃梅英式鬆餅伴蜜糖及紅桑子果醬。大家還可以自選兩杯飲品。

KKday快閃優惠：HK$238／份（原價: HK$328），只限星期一至五（公眾假期除外）。

地址：香港觀塘駿業街58號Club East 洞天 4 樓

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2.The Lounge花系主題「隨您配」下午茶

千禧新世界香港酒店大堂酒廊The Lounge推出繽紛花系主題「隨您配」下午茶套餐，以花入饌創作一系列甜品，大家還可以自選多款鹹甜美點，搭配最個人化的「隨您配」下午茶套餐，可於六款花香甜品及四款鹹點中選享共十件茶點。

甜品包括開心果紫羅蘭雜莓撻、洛神花雲呢嗱慕絲、玫瑰荔枝紅桑子撻、薰衣草士多啤梨慕絲、茉莉花朱古力餅等。鹹點方面包括黑松露菌雞肉沙律牛角窩夫、鵝肝慕絲甜酒啫喱、西班牙風乾火腿配水牛奶芝士及蜜瓜以及精選三文治等。每份下午茶均包括鮑魚撻一件；週末限定更呈獻波士頓龍蝦包、黑松露菌蝦丸及半熟澳洲和牛伴蒜茸多士各一件。

價錢：星期一至五每位港幣318元，兩位用港幣618元；星期六、日及公眾假期每位468元，兩位用港幣748元，另收加一服務費，「嘗薈」會員可專享75折優惠。

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3. 尖沙咀凱悅酒店—白茶花漾夏日下午茶

▲ 尖沙咀凱悅酒店—白茶花漾夏日下午茶。(圖片由品牌提供)

以白茶花為主題製作多款茶點，鹹點包括龍蝦芒果沙律仿魚子法式軟包、鴨肝羊奶芝士開心果仁朱古力撻、煙三文魚慕絲千層酥配仿魚子及蛋黃和忌廉芝士蛋沙律紅菜頭三文治。

甜點方面，部分以白茶花茶入饌的甜點包括白茶花慕斯、白茶花絲絨蛋糕卷及白茶花玫瑰荔枝杏仁撻。其他果香甜品包括紅寶石蜜桃紅桑子蛋糕及小紅莓草莓英式鬆餅，大家更可尊享限定紅石榴血橙雪葩，另可享用一杯夏日特飲，可選冷泡玫瑰莓茶或冷泡蝶豆花茉莉茶。

咖啡廳另提供外賣下午茶套餐。

價錢：每兩位為港幣$518，2022年7月2日至8月31日，逢星期一至六下午3時至5時。

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4. 美利酒店 X Christian Louboutin 夢幻香氣下午茶盛宴

▲ 美利酒店夢幻香氣下午茶盛宴。(圖片由品牌提供)

酒店於天台餐廳及酒吧 Popinjays 呈獻下午茶盛宴，蛋糕、甜點及鹹點展示於用餐區中，讓大家隨意挑選。大部分蛋糕和甜點以不同色調的紅色呈現，包括經典的紅絲絨蛋糕及粉紅朱古力檸檬香草蛋糕等。而多款甜點融入花果香氣，包括紅桑子柑桔奶凍、白桃芝士撻、玫瑰檸檬瑪德蓮等。

鹹點以時令食材炮製，包括西瓜他他配柚子醋、地中海鯷魚及紅椒吐司、煙三文魚牛角包配魚子醬及檸檬乳清乾酪、法式肝醬批等。餐廳亦會為大家奉上自家製的提子鬆餅及朱古力鬆餅，搭配檸檬雲尼拿奶油忌廉及黑櫻桃果醬一起享用。

凡惠顧下午茶的客人可獲贈 Christian Louboutin 香水瓶 (4 毫升)、Rouge Louboutin唇膏體驗裝、於Christian Louboutin 分店享用10分鐘美妝服務及尊享購物禮遇。

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5. Café bar on 8「仙樂奇緣」下午茶

座落中環半山的café bar on 8的雙人「仙樂奇緣」下午茶，冷盤包括：法式杏仁餅、綠茶歌劇院蛋糕、蘋果芝士撻、草莓紅絲絨蛋糕、70%香濃朱古力焦糖蛋糕、3.6 北海道牛奶布甸、MOVENPICK雪糕；熱盤包括：提子味鬆餅、迷你和牛漢堡包、小龍蝦包，奉送汽泡酒 2 杯，即磨咖啡或精選紅茶。

KKday 快閃優惠: HK$292（原價: HK$488 + 10%服務費）

地址：香港半山麥當勞道貳號

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6. JAJA X VOGUE HONG KONG夏日粉紅綻放下午茶

由即日起至9月18日，JAJA與國際時裝雜誌VOUGE Hong Kong聯乘推出瑰麗夢幻的「JAJA X VOGUE HONG KONG夏日粉紅綻放下午茶」，精心設計一系列以夏日繁花盛放為主題的鹹甜點，包括玫瑰糙米壽司、JAJA紅莓奇亞籽布丁及爆炸糖松露朱古力。

享受美食不忘做善事，每份下午茶將會捐贈港幣$10予香港遺傳性乳癌家族資料庫，資助遺傳性癌症病人的服務，幫助有需要人士。捐贈港幣$100，亦可獲得VOGUE HK禮物包兩份，包括VOGUE HK手提袋，限量版型格搓手液及雜誌一本。

定價：$328(兩位用)

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

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7. Caffè Milani-意式休閒二人下午茶

以低至85折的優惠價錢即可享受正宗意大利風味，套餐主打蛋糕選擇超過19款各式手工迷你撻及件裝蛋糕，包括栗子薑朱古力慕絲、提拉米蘇、熱情果乳酪慕絲等。另外，包含多款招牌食品，如酥脆流心牛角包、法式蛋撻等。更可自選特色拿鐵2杯，口味包括椰子味、焦糖味、榛子味及玫瑰味。

定價: HK$218(兩位用)

地址：荃灣、中環及灣仔分店適用

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8. AMMO x Rockit®「樂淇®蘋果盛宴」

▲ 樂淇®蘋果盛宴下午茶。(圖片由品牌提供)

AMMO主廚以甜度高、果肉紮實、水分足的樂淇® 蘋果入饌，製作出多款精緻鹹甜美點。

四款鹹點包括:醃製甜酸蘋果的薯仔煙肉沙律三文治、蘋果啫喱鵝肝慕絲多士、日式蘋果咖哩酥及風乾巴馬火腿伴哈蜜瓜。甜點方面，則有雲呢拿慕絲蘋果、蘋果金寶、蘋果玫瑰水信玄餅及芝士焦糖布丁吉士撻。英式鬆餅除凝脂忌廉，還特別配上自家鮮製蘋果醬。另有「Apple Delight」氈酒雞尾酒及蘋果伯爵茶可供大家嘗試。

定價為:HK$438 (兩位用)

地址：香港金鐘正義道9號亞洲協會香港中心

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責任編緝：張懿慧、蕭雅文