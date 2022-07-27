【抗疫基金】警破失業津貼詐騙集團拘18人　涉款39萬元

▲ 涉騙取「臨時失業支援」計劃資助。（曾秋文攝）

警方今日（27日）表示，偵破一個詐騙政府臨時失業支援計劃的犯罪集團，以串謀詐騙罪拘捕18人，涉嫌透過提供虛假資料，騙取「臨時失業支援」計劃發放的資助，涉款達39萬。

新界南警方調查後在本年6月份作出拘捕行動，檢獲假工作證明、強積金紀錄和終止合約通知書。其後發現該犯罪集團以欺騙手段在申請計劃時虛構僱傭關係，提供虛假的資料和紀錄，招攬申請人作出虛假陳述及虛報，騙取臨時失業支援基金約39萬元。行動中拘捕16男2女，年齡介乎20至55歲，當中包括2名集團骨幹成員，他們報稱是兩間公司的董事，其餘大部分人報稱無業，涉嫌串謀詐騙罪。

新界南總區重案組伍文豪總督察指出，涉案犯罪集團涉及39宗相關的申請，其中25宗已發放資助。他們招攬的人士大多是經朋友介紹，被招攬人士在獲得資助後要將約1000至3000元給予犯罪集團。

他又稱，政府的防疫抗疫基金推出的計劃是希望在疫情期間協助失去工作的人士渡過難關，警方呼籲市民不要因一時貪念鋌而走險，根據《刑事罪行條例》第159C條，任何人裁定干犯《普通法》中「串謀詐騙」罪，一經定罪，最高可判監禁14年。

▲ 涉騙取「臨時失業支援」計劃資助。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文