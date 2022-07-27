【公務員事務局】入政府八年任法定語文主任　區嘉欣去年首翻譯《施政報告》感滿足

▲ 法定語文主任區嘉欣。（公務員事務局）

「泳池水深必要知 胡亂跳水切勿試」是2018年康樂及文化事務署水上安全活動標語比賽的得獎作品。公務員事務局今日在社交媒體上介紹，將言簡意賅的中文標語，準確又傳神地翻譯成英文的便是法定語文主任區嘉欣。

區嘉欣讀大學時主修翻譯和英語研究，於2014年加入政府，如今已踏入第八年。區嘉欣表示日常處理公文居多，較有規範和嚴肅，不過偶爾也有機會自由發揮。例如在派駐康文署時，獲指派翻譯上述得獎標語的工作，當時靈機一觸，經上司稍作潤飾後，交出「Check the pool depth and think twice Mind your safety and dive wise」這成品。區嘉欣分享道：「翻譯標語不但要意思準確，更須配合節奏感、押韻，集翻譯和創作於一身，甚具挑戰性。」

區嘉欣指，當法定語文主任首要條件是熱愛語文，亦需富有尋根究底的精神。由於法定語文主任會獲調派往不同部門，經常接觸不同範疇的文本，所涉題材甚廣，需要透過大量資料搜集，才能掌握原文和背景，作出準確及恰當的翻譯。

每年的《施政報告》及《財政預算案》均有賴各職系的同事各司其職，法定語文主任的職責便是翻譯這些重要的政策文件。區嘉欣調往公務員事務局法定語文事務部後，去年首次參與《施政報告》的翻譯工作。「由於《施政報告》在草擬期間不斷更新內容，而且屬機密文件，翻譯團隊須在緊迫的時限內並肩作戰，拼『死線』趕工，如打仗般分秒必爭，而且《施政報告》是政府的重要文件，面向全港市民，翻譯必須做到盡善盡美。最終透過團隊的努力，如期『交貨』，十分有滿足感。」

除翻譯和審閱稿件外，法定語文主任亦提供各項語文支援服務，包括就中英文運用提供意見，以及為各政策局和部門的會議及會談擔任英語、廣東話和普通話傳譯。

至於投考法定語文主任的心得，區嘉欣建議翻譯時要小心謹慎，並且要多留意時事，尤其是政府新聞稿、立法會文件及政府最新的政策，相信對投考也有幫助。

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責任編輯：袁澍