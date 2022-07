【公務員事務局】入政府八年任法定語文主任　區嘉欣去年首翻譯《施政報告》感滿足

▲ 法定語文主任區嘉欣。(公務員事務局)

「泳池水深必要知 胡亂跳水切勿試」是2018年康樂及文化事務署水上安全活動標語比賽的得獎作品。公務員事務局今日在社交媒體上介紹,將言簡意賅的中文標語,準確又傳神地翻譯成英文的便是法定語文主任區嘉欣。

區嘉欣讀大學時主修翻譯和英語研究,於2014年加入政府,如今已踏入第八年。區嘉欣表示日常處理公文居多,較有規範和嚴肅,不過偶爾也有機會自由發揮。例如在派駐康文署時,獲指派翻譯上述得獎標語的工作,當時靈機一觸,經上司稍作潤飾後,交出「Check the pool depth and think twice Mind your safety and dive wise」這成品。區嘉欣分享道:「翻譯標語不但要意思準確,更須配合節奏感、押韻,集翻譯和創作於一身,甚具挑戰性。」

區嘉欣指,當法定語文主任首要條件是熱愛語文,亦需富有尋根究底的精神。由於法定語文主任會獲調派往不同部門,經常接觸不同範疇的文本,所涉題材甚廣,需要透過大量資料搜集,才能掌握原文和背景,作出準確及恰當的翻譯。

每年的《施政報告》及《財政預算案》均有賴各職系的同事各司其職,法定語文主任的職責便是翻譯這些重要的政策文件。區嘉欣調往公務員事務局法定語文事務部後,去年首次參與《施政報告》的翻譯工作。「由於《施政報告》在草擬期間不斷更新內容,而且屬機密文件,翻譯團隊須在緊迫的時限內並肩作戰,拼『死線』趕工,如打仗般分秒必爭,而且《施政報告》是政府的重要文件,面向全港市民,翻譯必須做到盡善盡美。最終透過團隊的努力,如期『交貨』,十分有滿足感。」

除翻譯和審閱稿件外,法定語文主任亦提供各項語文支援服務,包括就中英文運用提供意見,以及為各政策局和部門的會議及會談擔任英語、廣東話和普通話傳譯。

至於投考法定語文主任的心得,區嘉欣建議翻譯時要小心謹慎,並且要多留意時事,尤其是政府新聞稿、立法會文件及政府最新的政策,相信對投考也有幫助。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:袁澍