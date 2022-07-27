【大灣區】教大明年首推必修大灣區考察　準教師可赴港澳子弟學校實習

▲ 教大學術及首席副校長李子建（中）表示，希望裝備學生具備多元視野，從而決定畢業後工作方向。（陳國峰攝）

8大陸續推行國安教育，教育大學更成為本港首間大學要求學生必修大灣區考察團。教大今日（27日）宣布，在明年9月增設涉及大灣區元素的必修科，4年內分階段安排所有本科生到大灣區考察；教大同時於明年中與內地3間港人子弟學校合作推先導計劃，供部分主修教育學生申請到內地實習。

明年增設核心科目涉大灣區元素 佔1學分

教大表示，隨著愈來愈多港澳子弟學校落成，在大灣區開展事業成為該校畢業生選項。2023/24學年開始，教大課程將加入必修的「跨學院核心科目」，並引入大灣區元素，在4年內分階段安排所有本科生到大灣區考察，完成考察後要進行小組匯報及反思，佔1個學分。

新增課程以漸進方式推行，影響有關學年入學新生。2023/24首學年3個學士課程共約100名學生先行；翌年即2024/25至2025/26學年推展至4年制及高年級入學課程，約1,100人；直至2026/27學年全面推行至所有學士學位課程共約1,350人。

大灣區考察團配合各學科 文化遺產教育參觀歷史遺址

考察內容配合相關主修課程內容，涉及歷史文化、創科及經濟等，例如首年推行的「文化遺產教育與藝術管理」課程，學生會進行為期3日實地考察，參觀歷史文化和遺址或博物館；「漢語作為第二語言教學」課程會與深圳大學等內地及澳門院校合作，舉辦兩日交流活動，研習大灣區內不同地方的方言、日常用語及語法差異；「社會學與社區研究」課程則安排至少3日考察，包括參觀大灣區社區會活化項目。

與3間港人子弟學校合作 設12至18個名額

同時，教大會在2022/23學年下學期，與3間內地港澳子弟學校包括深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校及東莞暨大港澳子弟學校合作，推出「大灣區學校體驗先導計劃」，供主修教育的學生申請，赴內地參加為期3周實習。

3間學校各提供4至6個實習名額，預計共約12至18名教大生參與，任教中、英、數、體育及視藝等科目。期間進行觀課、導修、試教及參與組織課外活動和交流活動，教大亦會安排導師觀課及評分，表現理想者可獲發證書。

冀裝備學生具備多元視野 教大歡迎畢業生赴大灣區做老師

被問到為何選擇大灣區作為必修考察地區、如何看移民潮下本港師生流失等，教大學術及首席副校長李子建表示，教資會及政府早於幾年前已提出大灣區是國家策略，提供開拓視野、融合發展機會；他亦引述最近許多大灣區機構研究反映，本港年輕人有興趣加入大灣區，部分人不了解大灣區工作方式，強調大學功能是裝備學生具備多元視野，讓同學未來「知所選擇」，其最終工作選擇仍然是交給學生。他提及去年教大有9成多的師資培訓課程畢業生留港工作，校方亦歡迎學生到大灣區做老師。至於新增必修科和新課程早於1年前獲教資會批准及開始籌備，校方希望透過緊密檢視首年試行3個課程，盼助日後配套支援做得更好。

倘有學生抗拒到內地考察，甚至被內地限制入境，教大協理副校長（學術事務）及教務長鄭美紅指，校方考慮過，如同學有「其他原因」或無回鄉證等，可個別申請向相關學系教授相商如何安排。

此外，教大於2018年已推出專門針對國際學校教學的副修課程，修畢15學分可向國際文憑組織（IBO）申請認證，並取得證書，至今已有49名學生完成課程。

李子建說，面對複雜多變的世代，新一代除了要具備紮實知識基礎，亦應與時並進，方可把握重重機遇，故新增課程內容以「立足香港」、「認識國家」和「放眼世界」作為導向，全方位裝備學生成為具備熱誠、專業卓越、師德及創新的人才。

教大另宣布2022至2025年未來3學年推出9個全新學士學位課程，1年級入學的新課程包括「綜合環境管理」、「人工智能與教育科技」，2023/24學年起推「英語研究及數碼傳訊」，以及2024/25學年推「文化遺產教育與藝術管理」。

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記者：馮琪雅