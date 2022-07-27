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【婚外情勒索案】女被告作供哭訴 「個心好似比幾把刀插落去」　 稱男上司一直以金錢引誘她

社會 14:54 2022/07/27

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已婚公司高層與31歲已婚女員工發展婚外情後，疑遭對方發相勒索50萬元，案件今於區域法院續審。(資料圖片)

已婚公司高層與31歲已婚女員工發展婚外情後，疑遭對方發相勒索50萬元，案件今（27日）於區域法院續審。被告今續自辯，控方盤問時指出，事主X曾向被告稱以現金支付勒索金，惟被告回覆「50萬，唔好咁多廢話，再見唔到條數，後果自負，你唔好講咁多廢話」。被告解釋否認希望得到X的金錢，她指X根本不會支付款項，遂故意說以上說話，暴露X是說謊，是「大隻講」。

被告黃莎莎（31歲）今續自辯，期間幾乎未有停止哭泣，曾稱「我個心好似比幾把刀插咗落去」、「我真係好想自殺」，法官今早亦為此兩度休庭。

被告又指，事主X一直都以金錢引誘她，又指X覺得「有錢就大晒」，以為任何問題均能以錢解決。被告突然高呼「根本佢 (事主X) 就係要我跌入呢個陷阱，我就係太蠢」。被告早前自辯時指稱X在WhatsApp 對話中，不斷向她索取相片，是計劃冤枉她。

控方盤問時向被告指出，X曾向被告稱以現金支付勒索金，惟被告回覆「50萬，唔好咁多廢話，再見唔到條數，後果自負，你唔好講咁多廢話」，控方指，這段對話顯示被告由始至終都希望得到事主X的金錢。

被告不同意控方說法，並稱遭X戲弄她，X根本不會支付款項，被告解釋「我係專登暴露佢講大話，大隻講嘅性格」。控方又指出，被告其後將銀行戶口號碼交予X，被告重申只是希望暴露X是「大隻講」。

控方續指，被告曾向X稱「相片貼喺你公司，影片放喺網上」。被告指並非威嚇事主，只是在發洩，又指「佢好鍾意我打呢啲，佢會覺得好刺激。」

被告黃莎莎（31歲）被控1項勒索罪，控罪指，被告於2021年9月10日至10月6日在香港以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟

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