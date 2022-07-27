【長者護理】7月通報確診急增14倍　長者安居協會推管家易服務代長者購物資

▲ (「一線通平安鐘™」提供)

長者安居協會今日（27日）表示，從6月初僅8宗，上升至7月份通報給熱線服務中心的確診數字達120多宗，增幅達14倍，「一線通管家易® 」服務即日起推出優惠，如日常的買菜、到藥房購買藥物，又或者其他日用品支援，皆可由管家易專員代為安排處理。

協會指，「一線通平安鐘™」 平安鐘用戶通報確診新冠肺炎的情況急增，加上近日的酷熱天氣亦讓不少長者受影響 ，令不少長者外出購物時，有機會出現頭痛、心不適，甚至中暑或輕微熱衰竭的情況，所以「一線通管家易®」服務可提供到戶式看顧、陪診、清潔及復康服務 。

協會行政總裁王虹虹表示，越來越多確診長者選擇在家檢疫， 加上高溫天氣持續不宜過多戶外活動， 如身體狀況不算嚴重、家中有足夠衞生設施，相信留家是最安全的做法 ，但長者必須注意如何補購日常必須物資。 尤其是在家檢疫的確診長者，或需留守家中隔離7至10天，甚至更長時間，他們應該妥善安排物資補給，例如找人協助每星期買菜兩次，以及補購快速測試包，而且測試包的數量應足夠檢疫者及家人每日進行檢測。

管家易由即日起至下月31日， 只要新登記服務的長者在活動期間可獲半價優惠 ，使用管家易服務 。詳情可登入管家易網站專預約服務，或致電 23454455 查詢。

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責任編輯：余思嵐