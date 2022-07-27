【打擊私煙】有私煙集團招聘學生派「點心紙」　城市智庫促當局高調執法以提高阻嚇力

▲ 多個屋邨都有人派發俗稱「點心紙」的香煙傳單。（城市智庫提供）

今年首七個月檢獲的私煙數量再創新高，更有私煙集團聘請年輕人在屋邨派發俗稱「點心紙」的香煙傳單，城市智庫促請，相關部門加強線上調查及搜證，並支持持續且高調地執法以增加阻嚇力，同時亦建議各個相關部門互相協調，進行跨部門打擊行動等

新界社團聯會北區地區委員會副主席潘孝汶指， 從屋邨搜集到的「點心紙」所見，不法之徒透過多買多折扣優惠，甚至推出「客戶推薦計劃」招攬生意，誘使更多人犯罪；又指留意到近年私煙集團多利用網上平台開拓年輕客源，社交媒體滲透力強，禍害恐更深遠，認為務必警惕。他又提到，近來接獲居民投訴，目睹懷疑是私煙集團聘請未成年學生派發違法私煙傳單，擔心青少年為「搵快錢」參與販賣或派送私煙及傳單行為而留下案底，認為相關部門有需要加強線上調查及搜證，並支持持續且高調地執法以增加阻嚇力。

城市智庫召集人洪錦鉉則認為，除了海關之外，其他政府部門也應為打擊私煙出力，指衞生署控煙酒辦公室負責打擊違法煙草宣傳，但對相關傳單及網上廣告明顯執法不力，擔心私煙問顯令青少年吸煙率回升上升，拖累香港整體控煙政策，促請控煙酒辦主動調查香煙傳單、網上平台煙草買賣及廣告等違法行為，同時促請警方和房屋署等部門積極跟進，協助海關進行跨部門打擊行動。

海關於2021年共檢獲超過4.2億支懷疑私煙，市值高達11.73億元，創下20年以來新高。觀塘區區議員兼撲滅罪行委員會會員張培剛認為，通關在即，開關以後，不法分子會利用貨運、客運渠道加快走私，政府應增撥資源予海關，應付開關後的打擊走私工作，杜絕不法之徒。

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責任編輯：黃小冰